CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nın açılışında konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece ilişkin mesajlar veren Özgür Özel, "Ülkemizin her meselesinde olduğu gibi Kürt meselesinin çözümünde de tarihin doğru yerinde duracağız. Biz bu ülkenin geleceği kararmasın diye tarihsel bir tutarlılık içinde barışı savunduk. Bu bizim için bir siyasi çıkar konusu hiçbir zaman olmadı" dedi.

'BARIŞA KARŞI AÇIK BRİ DARBE'

Bu kapsamda 'kent uzlaşısı' davalarına dikkat çeken Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kent uzlaşısı dosyaları kapsamında yargılananlar var. İstanbul'da 2 belediyemize bu soruşturmalardan dolayı kayyum atandı. Kürtlerin belediye meclislerine girmesi suç sayıldı. 'Türkiye ittifakı' kapsamında ilçelerde, beldelerde demokratların yaptığı işbirliğinden ibaret bir süreç.

Ahmet Özer, 'PKK terör örgütü üyesi' denilerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Resul Emrah Şahan, bu soruşturmadan da tutuklu, Ekrem İmamoğlu bu soruşturmadan da yargılanıyor. Bu soruşturmalar Türkiye'nin barışına karşı açık bir darbe. Bu inatlaşmayı herkes iyi okumalı. Ya birlikte güçleneceğiz ya da iktidarın istediği siyasi batakta yaşayacağız."

Terör örgütü PKK'nın silahsızlanmasına ilişkin TBMM'de kurulan komisyona ilişkin Özel, "Biz barıştan yanayız. İsteğimiz, komisyonun çalışmalarını bir an önce tamamlaması" açıklamasında bulundu.

'KÜRTLERİN ONURLARINI ZEDELEYEN SÖYLEMLERİ REDDEDİYORUZ'

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmasına ilişkin konuşan Özel şunları söyledi:

"Sınırın bir tarafında olanlar bizi derinden etkilemeye devam ediyor. Biz çatışmayı ve savaşı değil, uzlaşıyı savunuyoruz. Tüm inançların, kimliklerin barış içinde yaşamasını istiyoruz. Emperyalist devletler her zaman olduğu gibi kendi çıkarlarını savunuyorlar. Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen, Kürt eşittir terörist algısını yeniden üretmeye çalışan eski yıkıcı söylemleri şiddetle reddediyoruz. Suriye'nin huzuru ve refahı Türkiye'ye de kazandıracaktır. Bu kez kazanan, emperyalist devletler değil bu toprakların insanları olmalı. Suriye'den gelen mutabakat haberi hepimizi sevindirmiştir.

'GEÇMİŞŞİMİZ DE GELECEĞİMİZ DE ORTAK'

CHP lideri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'de yaşananlar, Türkiye'deki barış sürecini sekteye uğratmamalı, hızlandırmalıdır. Bu konferans da bu kararlılığın somut göstergelerinden biri. Geçmişimiz de geleceğimiz de ortak. Bu ülkelerin sorunlarını inkar ederek değil, yüzleşerek çözeceğiz."