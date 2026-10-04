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Kaynak: ANKA

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel’in cezaevindeki temasları kapsamında tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.

İstanbul'daki Marmara Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra bazı diğer tutuklularla da görüşmeler gerçekleştiren Yeni Parti Lideri Özel, temaslarını tamamlamasının ardından Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.