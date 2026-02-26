Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Örgütü tarafından düzenlenen iftar programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, CHP’ye yönelik yürütülen süreçleri “siyasi tarihimizin en büyük saldırılarından biri” olarak nitelendirdi.

“CHP’Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI”

Konuşmasında partisine yönelik yargı süreçlerine değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç şüphe yok ki siyasi tarihimizin en büyük saldırılarından bir tanesi ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi ile hizmette yarışacak takati kalmayanlar, partimizi ve belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Siyasi olan ama yargı eliyle yürütülen birtakım davalar ya da dava tehditleri üzerinden milletin verdiği desteği görmezden gelmek, dikkatleri başka yere çekmek istiyorlar.”

CHP’nin geçmişte de benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Özel, “Biz savaş meydanlarında kurulmuş, darbelerde kapanmış ve ilk fırsatta yeniden açılmış bir siyasi geleneğiz. Cumhuriyet’ten önce vardık, Cumhuriyet oldukça da var olacağız” dedi.

“GERİLİMDEN BESLENME ANLAYIŞI”

Ülkede bilinçli bir kutuplaşma siyaseti yürütüldüğünü savunan Özel, şöyle konuştu:

“Madem milletle kucaklaşamıyoruz, o zaman yine kutuplaşmaya dönelim anlayışı var. Bir siyasi parti ile baş edemiyorsak ona saldıralım, tansiyondan, gerilimden beslenelim diyen bir yaklaşım var. Bunun ülkeye de bize de ne yaptığı ortada.”

RAMAZAN VE LAİKLİK TARTIŞMASI

Son dönemde gündeme gelen laiklik ve Ramazan Genelgesi tartışmalarına da değinen Özel, Milli Eğitim Bakanlığı’nı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Doğrudan Milli Eğitim Bakanı’nın eliyle ülkede bir kutuplaşmaya ve Ramazan’daki duyguları suistimal etmeye çalışan birileri var. Buradan yaratılacak gerilimle siyasete alan açılmak isteniyor.”

Özel, hem “oyuna gelmemek” hem de “oyuna gelmeme oyununa gelmemek” gerektiğini belirterek, Cumhuriyet’in temel değerlerini koruma vurgusu yaptı.

“MİLLET GERÇEĞİ GÖRÜYOR”

Ekonomik tabloya da değinen CHP lideri, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti:

“Milletin kaynamayan çorbasından, kuru ekmekle yapılan iftar görüntülerinden, kasabın önünden geçemeyen memurlardan, sürünen emekliden, güvencesiz asgari ücretliden ve mutsuz gençlerden destek göremeyenler eski gerilim alanlarına dönmeye çalışıyor. Ama millet kimin ne olduğunu görüyor.”

“ARAMIZA NİFAK SOKAMAYACAKLAR”

Birlik mesajı veren Özel, “Biz Türkiye olarak biriz, beraberiz. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı omuz omuza yürümeye kararlıyız” dedi.

GAZZE ÇIKIŞI: “O MASADAN KALKIN”

Konuşmasında Gazze ve İsrail-Filistin meselesine de geniş yer ayıran Özel, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına tepki gösteren Özel, Türkiye’nin tutumuna ilişkin şu çağrıyı yaptı:

“Filistin’de katledilen on binlerce masumun kanı elinde olan Netanyahu ile aynı masada olunamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan’ı ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini o masadan çekilmeye ve bu hatadan dolayı özür dilemeye davet ediyoruz.”