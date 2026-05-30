CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı alınması ardından Genel Başkanlık görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, "Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar" dedi. Salı günü geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacaklarını belirten Özel, "PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli" ifadelerini kullandı.





"SALI GÜNÜ ÇOK GENİŞ KATILIMLI BİR GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Özel Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada, Pazartesi gününden itibaren neler yapılacağı ve yol haritalarının ne olduğu sorusu üzerine Özel, tüm planlarını açıklamak istemediklerini belirterek; "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız” ifadelerini kullandı.

"PM'Yİ ERTELEDİK DİYORLAR; 12 İMZA YETERLİ"



Mahkemenin tedbir kararının her şeyi kısıtlamadığını hatırlatan Özel, verdiği yanıtta;

“Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli." ifadelerini kullandı.

"HERKES ‘DİK DUR’ DİYE BAĞIRIYORDU"



Toplumdan mutlak butlana tepki geldiğini söyleyen Özel, şunları anlattı:

“Ben yıllardır bayramlarda cezaevlerini ziyaret ederim. Açık görüş olduğu için cezaevlerinin önü kalabalık oluyor. Oradaki insanlar biraz çaresiz, biraz hüzünlü olurlar. Politik bir kitle olmaz. Genellikle de af isterler, infaz düzenlemesi isterler.

Bu bayram, Şakran’da, Buca’da, Silivri’de başka bir tabloyla karşılaştım. Herkes ‘dik dur’ diye bağırıyordu, alkışlıyordu. Herkes Butlancılara tepki gösteriyordu.”

"HANGİ ÖNERİYİ SUNSAM ‘BİLMİYORUM BEN HUKUKÇU DEĞİLİM’ DİYOR"



Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

“Kemal Bey’e ne desem ‘bilmiyorum’ diyor, ‘evet’ diyor, ‘tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.”

"TÜRKİYE'YE SANDIĞI GETİRMEYE ÇALIŞIYORDUK ŞİMDİ PARTİYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



"38. Kurultay öncesi oluşan delege listesi geçerli mi?" sorusunu Özel, şu sözlerle yanıtladı:

“Evet, geçerli. Olağanüstü kurultay çağrısı yapabilirler ama onun da önüne geçmek isteyebilirler. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi delege diyorlarsa o delegelerle... Sandığı mutlaka getirmeliyiz.

Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye’ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz.”



NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü toplayacağı duyurulan ilk Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı ise ertelendi. Alınan bilgilere göre mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatın henüz ulaşamaması nedeniyle toplantının ertelenmesine karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede, "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sırasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.