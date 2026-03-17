CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına giden sürecin ilk günü olan 19 Mart’ın yıl dönümünde Halk TV’ye açıklamalarda bulunuyor.

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait bugün açıklanan 12 gayrimenkul ve sattığı 4 mülkle ilgili detayları paylaştı. Özel, “AK Parti içinde bile bu duruma tepki var” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığı ve tapu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek’in iddiaları reddetmesine ve “algı operasyonu” olarak nitelendirmesine yanıt veren Özel, “Bir iddiayı yalanlamanın basit bir yolu var. Ben ‘duydum’ demiyorum; Türkiye’deki tapu sorgusu yapmaya yetkili kurumlar, tapu daireleri, belediyeler ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan her şeyi kontrol edebilir. Ben ID numarası veriyorum; bu doğruysa belgelerle gösterilir, yoksa da yanlış olduğu ortaya çıkar” dedi.

Özel, örnek olarak İstanbul Kartal’daki Avrupa Konutları’nda Gürlek’e ait olduğu iddia edilen daireyi paylaştı. “İddia edilen 12 tapu ve 4 satılmış mülk var. Bunların hepsi resmi kayıtlarda sorgulanabilir” dedi. Ayrıca kendi ve ailesinin mal varlıklarını da şeffaf şekilde açıkladığını belirterek, “Biz devletin istediği tüm detayları verdik: evler, arabalar, döviz ve TL hesapları, altın, pırlanta, takı… Aynısını Gürlek’in de yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özel, iddialara AK Parti ve MHP’den de tepkiler geldiğini söyledi. “AK Parti’deki temel duygu ‘bu yükü taşıyamayız’. Yargı çevrelerinde de ‘zaten vardı, ispatlandı’ gibi görüşler hakim” dedi. Yargıya başvurmasına rağmen HSK tarafından bekletilen başvurulara da değinen Özel, “Şikâyetimizi yargıya ilettik ama işlemler yapılmadı. Gürlek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar verdiği yönündeki eleştiriler AK Parti içinden geliyor” diye konuştu.

Özel ayrıca, “Benim söylediklerim tamamen resmi belgelere dayanıyor. Örnek olarak saat, tapu ID numarası ve adres detaylarını paylaşıyorum. Bu, duyum veya söylenti değil. Belgelerle doğrulanabilir. Eğer Gürlek bunları reddediyorsa, devletin istediği şekilde açıklamak zorunda” ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamasında ayrıca, “Bu konuda basın ve kamuoyu doğru bilgilendirilmeli. İddiaların üzeri kapatılamaz. Herkes belgeleriyle ortaya koymalı. Biz de her zaman şeffaf olduk” vurgusu öne çıktı.