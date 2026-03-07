CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik’in Konya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret, Özel’in Karaman’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde gerçekleşti.

PARTİ YÖNETİCİLERİ DE EŞLİK ETTİ

Taziye ziyaretine CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da eşlik etti.

Özel, aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.