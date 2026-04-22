CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, hem görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de Çözüm süreci üzerinden Öcalan'ın sözlerine yanıt verdi.

TBMM Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti" denildi.

Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Ara seçim için baskılarına devam edeceklerini belirten Özel, "Ara seçimden kaçmayın. Ara seçimden kaçan korkartır."

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Meclis’te görevimizin başındayız. Belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü değerlendiriyoruz. Millet verdiği bayrağı bırakanı hazetmez.

Öcalan'ın , " Muhalefet Terörsüz Türkiye sürecine ayak sürtüyor" açıklamalarına

-Muhalefetten kastı AKP'dir. Türkiye'nin birinci partisi CHP'dir. Bugünün 2. partisi AK Parti'yi kastetmiştir. Bizim Öcalan'a bir taahhüdümüz olmadı da bu zamana kadar. Taahhüt verenler AK Parti'dir. Ayak sürten de onlardır.