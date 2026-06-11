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Halktv canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, CHP’ye yönelik alınan tutumun tek sebebinin partinin 47 yıl sonra sandıktan birinci çıkması ve AKP’nin 24 yıllık hegemonyasına son verilmesi olduğunu vurguladı. Özel, "Bizim tek suçumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenmek ve partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Değişim süreci öncesinde seçmenle aralarında büyük bir duygusal kopuş olduğunu hatırlatan Özel, "Ne dediysek yaptık; gençler, kadınlar, bilime güven, dijital demokratik katılım ve eşit temsil sözümüzü tuttuk. O delege, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi partinin genel başkanını seçimle değiştirebildi" dedi.

"HUKUKSUZ BİR DARBE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını "seçici bir darbe" olarak niteleyen Özel, şunları söyledi:

"GELECEĞİN İKTİDAR PARTİSİNE DARBE YAPILDI."

"Dört kurultayın mazbatasını almış Genel Başkanın mazbatalarına hiçbir şey olmadığı halde, bir mahkeme kararıyla 2020'de seçilen Genel Başkana 'Sen Genel Başkansın' dediler. İsrail ve Amerika’nın bölgedeki planlarına uyum göstermeyi reddettiğimiz için hedefteyiz."

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ İKTİDARA 'VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIR' MESAJI VERİYOR"

Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesine sert tepki gösteren Özel, bu hamlenin arkasındaki asıl amacın milletvekillerini yargı eliyle pasifize etmek olduğunu söyledi.

Özel, "Hukuksuz bir MYK oluşturdular. Parti Meclisi’nde çoğunlukları olmadığı için MYK'dan ihraç kararı alıyorlar. Daha da kötüsü; kendi milletvekilleri için 'yargı karşısına gidecekler, aklanırlarsa gelecekler' diyerek, AK Parti iktidarına 'Bu arkadaşlarımızın dokunulmazlığını kaldırın' mesajı veriyorlar. Bu, cehennemin kapılarını kendi arkadaşlarınız için açmaktır, yazıklar olsun!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"PM'DE ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİNCE HUKUKSUZLUĞA BAŞVURDULAR"

Özgür Özel, yaşanan sürecin bir "akıl tutulması" olduğunu belirterek, atanmış yönetimin tüzüğü yok saydığını belirtti ve "Bugün mutlak butlan kararı parti tüzüğünü ortadan kaldırmamıştır. MYK, Parti Meclisi’nde güvenoyu almadan göreve başlayamaz. Hukuksuz bir MYK oluşturmuşlar, yetkileri olmadığı halde ihraç kararı alıyorlar. Ancak toplumun ve partililerin gösterdiği büyük sahiplenme, bu planları bozacaktır." dedi.