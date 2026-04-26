CHP lideri Özgür Özel, CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "kılıç artığı" ifadesini kullanan yazar Mine Kırıkkanat'a tepki gösterdi.

Yazar Mine Kırıkkanat, Veryansın TV'nin "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş, '40 yılda iyi bir iş yapmış'" başlık haberini, sosyal medya hesabından alıntılayarak "Kripto kılıç artığı" ifadesiyle paylaştı.

Gelen tepkilerin ardından paylaşımı silip özür mesajı paylaşan Kırıkkanat, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile KINIYORUM" ifadelerini kullandı.

BURCU KÖKSAL

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımala Kırıkkanat’a tepki gösterdi.

Haddinizi bilin artık! Aylardır demediğiniz laf, etmediğiniz linç kalmadı. Sözde Cumhuriyet Halk Partilisi'siniz, öyle mi? Partili olan, Atatürk’ün koltuğunda oturmuş Genel Başkana hakaret eder mi? Kabul edin, etmeyin; Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisine yıllarını vermiş, birçoğumuza emeği geçmiş, adı ahlaksızlıklarla, yolsuzluklarla anılmayan dürüst siyasetçilerden biridir. Sevmek zorunda değilsiniz ama partiliyseniz saygı duymak zorundasınız. Parti terbiyesi bunu gerektirir. Tabii o terbiyeyi aldıysanız…

ALİ ÖZTUNÇ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç:

Mine Kırıkkanat isimli müptezel, bilmeden yazdıysa cahildir, Cumhuriyet gazetesi bu cahile köşe vermemeli. Bilerek yazdıysa (ki ben öyle olduğuna inanıyorum ) faşisttir, Cumhuriyet gazetesi bu faşiste köşe yazarlığı yaptırmamalı.

VEYSEL ULUSOY

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy:

Nasıl bir körlük bu, nasıl bir kin? Sizi bir Cumhuriyet Gazetesi yazarı olarak kınıyorum. Kılıçdaroğlu kini başka seviyeye taşımış o kirli düşüncenizi. Kınıyorum! Kınamakla da kalmıyor, gazetemize yakışmadığınızı vurguluyorum...

VEYSEL ULUSOY'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Öte yandan Veysel Ulusoy, Özgür Özel’in tepkisini yetersiz ve yüzeysel bulduğunu ima ederek, tartışmanın sadece bir kınamayla geçiştirilemeyeceğini savundu. Parti içindeki saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayıp, aksi halde sert çıkışlar yapacağını belirtti. Bu sözleriyle polemiği da büyüttü ve dikkat çekti yeniden.

Özel'in paylaşımını alıntı yaparak paylaşım yapan Ulusoy şunları söyledi:

Bu kadar basit olamaz, sayın Özel. Grubunuza, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların her türlüsünü sona erdirmesini "tembih" etmenizi tavsiye ederim. Bu zamana kadar sustum, içime attım.... Bu saldırılar devam ederse karşınızda beni bulursunuz... bunu böyle bilin!