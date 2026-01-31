Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP), İstanbul Kongre Merkezi’nde "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı" gerçekleştirildi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin davet edildiği programa AKP ve MHP’den temsilci katılım göstermedi.

İBB Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Silivri’den yapay zeka yoluyla canlandırılan videolu mesajıyla katılımcılara seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasından sonra panellere geçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FETİ YILDIZ'A GÖNDERME

Panellerin tümünü dinleyen CHP lideri Özel, kapanış ve teşekkür konuşmasını gerçekleştirdi.

"Bu konferansın bir sonuç bildirgesi, bir raporunun olması hem bugünlerde yürüyen sürece katkısı açısından hem de tarihe bir not düşmek açısından son derece kıymetli olacaktır” diyen Özel, “Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkan Yardımcısı (Feti Yıldız) son ana kadar geliyordu, gelemedi; bir yazı yolluyordu, yollayamadı. Olsaydı çok kıymetli olacaktı. Sağlık durumlarından, özel mazeretlerden olmayan katılımlar üzdü bizi. Çok daha iyisi olabilirdi ama mevcut katılım o kadar kıymetli ki Meclis’te bir arada oturanların, bazen tartışanların, ters düşenlerin bugün barış umudu için bir araya gelmiş olması, irade koymaları çok kıymetliydi” sözlerini sarf etti.

"BUGÜN BİR ADIM ATTIK"

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi, “Biz bugün bir adım attık. Belki sürecin ortasında bir yerde bir başlangıç daha yaptık. Çok klasiktir ama daha iyisini duymadığım için bunu söyleyerek tamamlayacağım. Elbette bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her baharın başlangıcı bir çiçeğin açmasıyla başlar. Değerli hocamın ve söyleyen söylemeyen herkesin CHP’yi eleştirme hakkını saklı tutmalarındaki nezaketi de görerek bunun bir çiçek ve çok çiçek ve bahar olarak sonlanmasını ümit ediyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."