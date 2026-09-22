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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek olay hakkında bilgi aldı.

Özel, saldırının ardından İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığındaki bir heyeti Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

MURAT BAKAN BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET TURGUTLU’YA GİTTİ

Murat Bakan, Özel’in talimatıyla oluşturulan heyetle birlikte Turgutlu’ya doğru yola çıktıklarını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması için süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.

Bakan, yaralanan öğrenciler için geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla süreci yakından izleyeceklerini bildirdi.

MANİSA’DA LİSE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde saat 08.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, okula giden öğrencilerin bulunduğu noktaya av tüfeğiyle ateş açtı.

İlk bilgilere göre saldırıda en az 5-6 öğrenci yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaya olarak kaçan saldırganın daha sonra gözaltına alındığı açıklandı.

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDEYDİ

Önceki eğitim öğretim döneminde yaşanan okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklanmış, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2026-2027 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlere ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Yetkililer, geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların ardından okul güvenliği konusunda tedbirlerin artırıldığını belirtmişti.

Bu kapsamda okullarda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiği açıklanmıştı.