Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da annesi Şükran Özel'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Özgür Özel daha sonra, hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ile yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz'in annesi Zekiye Temiz ile ayrı ayrı bir araya gelerek Anneler Günü'nü tebrik etti.

Özel, ayrıca Gülşah Durbay'ın mezarını da ziyaret etti.