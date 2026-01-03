CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 78'incisini 2026'nın ilk cumartesi günü Çankırı'da gerçekleştirdi. Özgür Özel, kar altında Çankırı mitinginde açıklamalarda bulundu. Özel, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına dair Erdoğan'a sert eleştiri de bulunarak, "Erdoğan, Maduro yanlış yaparken ‘yanlışa yanlış’ diyememiştir. Bugün yanlış Venezuela’ya yapılınca Erdoğan korkusundan bir kelime edememektedir" ifadelerini kullandı.

'TRUMP’TAN KORKAN, BİR SİYASETİN İNSANISIN'

Venezuela’nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri geldi. Yerel saatle gece 02.00 sularında alçak uçuş yapan uçak, siren sesleri ile birlikte patlama sesleri duyuldu. ABD'li yetkililer Fox News'e yaptıkları açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediğini doğruladı. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik düzenlenen saldırılarda Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, ABD'nin saldırısına dair, Erdoğan'ın ses çıkarmamasına değindi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

Açıkça söylüyorum Maduro seçimleri adil güvenli yapmadığında muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan ‘kardeşim Maduro’ diyordu. Bugün Erdoğan’ın her lafı yiyip sustuğu BOEİNG’ler verdiği kıymetli elementlerimizi veda ettiği Erdoğan, Trump’ın Venezuela’ya darbesine Maduro’yu alıp ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Buradan herkes görsün ki Erdoğan, Maduro yanlış yaparken ‘yanlışa yanlış’ diyememiştir. Bugün yanlış Venezuela’ya yapılınca Erdoğan korkusundan bir kelime edememektedir. Bir danışmanı twet atıp sildirmişler. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum; Trump’tan korkan, doğruya doğru diyemeyen bir siyasetin insanısın.

'NE TRUMP'TAN NE DE ABD'DEN KORKUMUZ YOKTUR'

Trump'un dünya düzenine de eleştirilerde bulunan Özel, "Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direneceğiz ya da Trump bütün dünyanın tepesine binecek. Burada Anadolu'da Trump'ın tepesine binebileceği Cumhuriyet yoktur. Ne Trump'tan Ne de ABD'den korkumuz yoktur" dedi.

'AKP'NİN 5 TANE UTANÇ MADALYASI VAR'

Özel'in açıklamalarında diğer öne çıkan satırlar;

"Erdoğan'ı yenmek suç değildir. İktidar olmak istemek suç değildir. Bu ülkede birilerin dediği değil, milletin dediği olur.

Biz CHP olarak söz veriyoruz, Çankırı'nın çiftçisi Atatürk'ün dediği gibi milletin efendisi olacak. Yoksullukta, İşsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliği, yüksek faiz, yoksullukta Avrupa birincisiyiz. 5 altın madalyası yok. AKP'nin 5 tane utanç madalyası var.

Çankırı'da emekliler kaç para olacağını düşünüyorlar. 20 binin altında olacak. Bu sefalet ücretidir. Buradan AKP'li MHP'li Çankırılılara söylüyorum en düşük emekli maaşıyla 1,5 çeyrek altın alabiliyorlar. Bu AKP'nin kara düzenidir. Göz nuru harcanan emekliye haksızlıktır.

Buradan bütün emeklilere sesleniyorum, bu iktidar sizi bitirmiştir. Bu iktidarı bitirme vakti şimdi size gelmiştir.

Açlık sınırı 30 bin TL'nin üzerindedir. CHP olsa asgari ücret 39 bin lira olacak, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine getirilecekti. 100 liralık verginin 65 lirası dolaylı vergilerdir. Kapının bekçisi ile firmanın sahibiyle alınan vergilerdir. Adaletsiz vergi düzenini değiştireceğiz.

Yoksul için gençler için buradayız. Sıcak salonların adamı neredesin? Çık karşıma Erdoğan, erken seçim istiyoruz. Adalet istiyoruz.