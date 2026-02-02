Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine 100 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu. Davanın gerekçesini ve Özel ile aralarında geçen çarpıcı diyaloğu canlı yayında anlatan Gültekin, "Bir muhalefet liderinin eleştiriden dolayı dava açması şık durmadı" diyerek tepkisini dile getirdi.

DAVANIN PERDE ARKASI: BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Gazeteci Levent Gültekin, yaklaşık 6 ay önce açılan davanın, Özgür Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli ile Meclis’teki görüşmesine yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle açıldığını belirtti. Gültekin, o dönemde Özel’in tavrını "ergen politikası" ve "çocukça" olarak nitelendirdiğini, sonrasında ise bu eleştirinin dozajını fazla bulup yayında yumuşattığını hatırlattı. Ancak bu "gönül alma" çabasına rağmen yargı sürecinin başlatılması, iki isim arasındaki ipleri gerdi.

"BAĞIŞLAYACAĞIZ" MESAJI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Gültekin, Özgür Özel ile yaptığı özel görüşmede davanın muhalefete zarar vereceğini ilettiğini ancak Özel’den gelen cevabın kendisini daha çok üzdüğünü ifade etti. Özel’in, avukatlarının tavsiyesiyle "YouTube’da hakaret üzerinden tıklama alma" geleneğinin önünü kesmek için davayı sürdüreceğini ve kazanılan paranın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağını söylemesi, Gültekin’in sert tepkisine neden oldu.

“PARAYLA TERBİYE EDİLECEK BİRİ YERİNE KONULDUM”

Gültekin, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajda, davadan elde edilecek paranın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağının belirtildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok ayıp bir şey. Bağış yapmayı bilmiyor muyum? Dahası, beni parayla terbiye edilecek bir adam yerine koyuyorsun.”

Ana muhalefet liderinin, basın özgürlüğü ve yargı baskısı eleştirileri yaparken, sert bir eleştiriyi dava konusu yapmasını çelişki olarak nitelendiren Gültekin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle ceza verilmesine alışığız ama bir sosyal demokrat muhalefet liderinden bunu beklemezdim” dedi.

İZLEYİCİLERE HAVALE ETTİ

Gültekin, davanın sonucunda tazminat ödemeye mahkum edilirse, izleyicilerden gelen küçük bağışları toplayıp Özgür Özel’e göndereceğini söyledi. "İktidar bir yandan, muhalefet bir yandan çullanın üzerimize, hepiniz susturun da rahat edin" sözleriyle medya üzerindeki baskıya dikkat çekti.