CHP lideri Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmada yoksul ve zengin çocukların eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliğini verilerle ortaya koydu.

'ÇOCUKLARIMIZ AĞIR SALDIRI ALTINDA'

Ulusal Egemenliğimiz de çocuklarımız da ağır saldırı altındadır. İkisi de güvende değildir. Bugün çocuklarımızın 8.5 milyonu yoksulluk çekiyor. OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğu konusunda Kosta Rika'dan sonra 2. sıradayız. Yoksulluk çocuklara artık babadan miras kalıyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

Bir yanda okula özel araçlarla, özel servislerle giden çocuklar var; diğer yanda sosyal yardıma muhtaç, boş beslenme çantası yerine okula umutsuzluğunu götüren çocuklar...

Biri özel okulda zil çaldığında yemeğe koşuyor, diğeri kantinden aldığı yarım tostu veresiye yazdırıyor. Biri cam şişesindeki suyunu kana kana içerken, diğeri tuvalet musluğuna ağzını dayamak zorunda kalıyor.

Biri özel güvenlik eşliğinde okulunda güven içinde derslerine girerken, diğeri eli silahlı bir saldırganın hedefi olmaktan korkuyor. Yoksul çocukların okulunun önünde tefeciler, torbacılar geziyor. O çeteler, o umutsuz çocuklara kimlik kazandırma vaadiyle kendilerine eleman devşiriyor. Her yıl ortalama 180 bin çocuk suça bulaşıyor. En acı haliyle tecrübe ettiğimiz gibi çocuklar cinayet işliyor.

Gelirde adaletsizlik, vergide adaletsizlik ve sosyal hayatta adaletsizlikler toplumsal çöküşe neden oluyor.

AYRINTILAR GELECEK