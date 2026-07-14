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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"SİZDE BU CESARET OLDUKÇA BİZİ KİMSE YENEMEYECEK"

Bir haftalık aranın ardından yeniden milletimizin meclisindeyiz. Geçtiğimiz hafta meclis kapalıydı, NATO toplantısından dolayı. Biz geçen hafta toplantımızı Eskişehir'imizde yaptık. Grup toplantımızın ardından da toplantımızı dinleyenlerle birlikte, bizi o gün ağırlayanlarla birlikte, il başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, büyükşehrimizin ve Eskişehir'in efsane belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'le, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte Eskişehir'de sokağa çıktık. Salon salon coşkuluydu ama Eskişehir sokakları sel oldu aktı. Bizi bu zorlu dönemde bir bütün olarak bağrına basan, arkamızda duran güzel Eskişehir'e grubumuzdan bir selam yollamak isterim öncelikle.

Hafta sonu Adana'da ve Niğde'de milletimizle birlikteydik. Önce Pozantı'da, Akçatekir Yaylası'nda, Tekir Yaylası'nda yazın geçiren Mersinli, Adanalı Yörüklerle birlikteydik. Onların konuğu olduk. Annelerimizin ellerini öptük, duasını aldık. Bir abimizin 'Kurtarın artık bizi bu yaşananlardan' dediği o acı feryadını hep birlikte duyduk.

Pozantı'dan Adana'ya geçtik. Adana'da yazın ortasında Adana'nın bomboş olmasını, günün ortasında sokakların bomboş olmasını ve Adana'nın kavrulduğu o sıcakta Adana'da kimselerin olmamasını beklerken herkes; 'Bıçak kemiğe dayandı' diye bağıran Adanalıların, 'Siftahsız kapatıyoruz' diyen esnafların, 'Bizi bu sefaletten kurtarın' diyen emeklilerin kolumuza girmesiyle Adana'da halkın, aşkın selinin önünde kimsenin duramayacağını tüm Türkiye'ye gösterdik.

Çukurova'nın yiğit insanlarına buradan bir kez daha sesleniyorum: Sizde bu inanç, bu cesaret oldukça sizi de, bizi de kimse yenemeyecek. Bu düzeni değiştireceğiz; bu topraklara hem adaleti hem bereketi getireceğiz.

"MÜZEYYEN ABLAMIZIN UMUTLARINI BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Pazar günü sabaha, Niğde Ulukışla’da bir kiraz bahçesinde, o bahçede çalışan köylü teyzelerimizin nasırlı ellerinden çay içerek başladık. Kiraz toplamaya gelenlerin geçim derdini dinledik. Kirazı toplatan, toplama maliyetine satmak zorunda kalanların sıkıntılarını, geçtiğimiz yıllardan birikmiş kredilerin faizlerinin nasıl ezdiğini, onları dinledik ve şu kaldı aklımızda kiraz bahçesinden: 'Bizi unuttular başkanım' diyordu bir teyze, 'Bizi unuttular.'

Kiraz bahçesindeki teyzem şöyle dedi: 'Sen bizi unutmazsın. Oraya çıkınca bu çarıklarımı çıkarıp ben de yanına varacağım.' Teyzemle sizin adınıza sözleştim. Teyzem o güzel çarıklarını çıkarmadan, o güzel kıyafetiyle, biz neredeysek oraya gelecek; devletin en tepesinde onu ağırlayacağız, en tepesinde!

Niğde merkezde... Niğde merkez tüm Türkiye’yi şaşırttı. Orası da sel oldu aktı. O selin önüne bir engelli aracı geldi. Herkes telaşlandı, koştuk, durduk, 'Aman' dedik, 'ezilmesin.' 'Yok' dedi, 'Başkanı görmeye geldim.' Adı Fuat Baş. Koca, kırmızı bir tespih çıkardı. 'Bu tespihi vermeye geldim' dedi. 'Yapma abi' dedim ya. 'Al bunu' dedi, 'Geri getireceksin. Bunu al, git, kazan, başa gel, bu tespihi geri getireceksin.'

"21 EVLADIMIZIN HESABINI O HADSİZDEN SORMAYACAĞIZ DA KİMDEN SORACAĞIZ?"

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktör tamiri yaptırılan 16 yaşındaki stajyer öğrenci Yiğit Mehmet Kesme'nin traktörün hidrolik aksamına sıkışarak hayatını kaybettiğini anımsatan Özel, eğitim politikalarını eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de sadece bu yıl 34 çocuk çalışırken iş cinayetinde hayatını kaybetti. Bunlardan 21'i MESEM kapsamında çalışıyordu. Milli Eğitim'in başına atanan hadsiz, liyakatsiz, kifayetsiz, Kurtuluş Savaşı'nın adını değiştirmekle meşgulken onun görev yerinde evlatlarımız canlarını kaybediyor. Bu MESEM projesinin; mesleki eğitim, sahada eğitim Almanya'da 40 yıldır bir can almıyorken, bir uzuv kaybı yaşanmıyorken Türkiye'de MESEM projesinde 21 evladımızın hesabını o hadsizden sormayacağız da kimden soracağız? Eninde sonunda soracağız."

"BİZ KAYBEDEN DEĞİL, KAZANAN CHP'YİZ"

47 yıl sonra partilerini ilk kez birinci parti konumuna yükselttiklerini, o günden bu yana demokrasi dışı saldırıların hedefi olduklarını kaydeden Özel, "Biz kaybeden değil, kazanan CHP'yiz. Bugüne kadar toplam 34 belediye başkanımıza operasyon düzenlediler. 24 belediye başkanımız hala tutuklu" dedi. Operasyonların talimatla yaptırıldığını söyleyen Özel, "Üstünde savcı cübbesi varken partisinin başarısı için çalışıyor, bugün de bakan kimliğiyle partisinin başarısı için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDEN CHP'Yİ SALSIN"

CHP'ye yönelik mutlan butlan kararına değinen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Milletin umudunu tüketirsen, umudunu yeni partiye bağlar. Bu partinin evlatlarına kıyıyorsunuz. 'Ben aday olmam, aday gösterirsem olur' lafları yeniden gelmiş. Sayın Kılıçdaroğlu; açık açık söylüyorum ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girsin. Kaybeden CHP'yi salsın, kaybeden siyaseti bıraksın" dedi.