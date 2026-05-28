Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, İzmir’de Buca Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine gönderdiği taziye mesajına yanıt verdiğini söyledi.

Gün boyunca çok sayıda telefon aldığını belirten Özel, “Telefon açmamak gibi bir durum olmadı. Bayram aramaları ve taziye telefonları çok yoğundu. Sonra Kemal Bey’in mesaj attığını söylediler. Kendisi nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de teşekkür mesajı gönderdim. Durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YANITI

Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantılarının yapılmamasına ilişkin gönderdiği yazıyı da değerlendiren Özel, bu yazının gerekli olmadığını savundu. Özel, “Bu butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. YSK da mazbatayı iptal etmiş değil. Seçilmiş genel başkanım. Tedbir kararı nedeniyle bazı yetkileri geçici olarak kullanamıyorum ancak grup başkanlığım devam ediyor” dedi.

CHP grubunun gerekli çağrıları yaparak toplandığını ve grup başkanlığının yeniden tescillendiğini ifade eden Özel, “Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Bunun sonuç doğurmayacağını Meclis iç tüzüğünü bilen herkes bilir” diye konuştu.

Özel ayrıca CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlarla ilgili tartışmalara da sert tepki gösterdi. Bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, “Partiye zarar verecek işler yapılıyor. CHP’nin tabelasının önünde yaşananlardan utanç duydum. Olacak iş değil” ifadelerini kullandı.