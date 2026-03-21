CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulunarak uluslararası hukuk ve insan hakları üzerinden çağrı yaptı.

Özel, yaptığı açıklamada, “Amerika’nın ve İsrail’in düzeni, dünya düzeni değildir” ifadelerini kullanarak mevcut küresel sistemi eleştirdi. İran’da sivillerin hedef alındığını vurgulayan Özel, okula düzenlenen saldırıda 165 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek yaşananları “insanlık suçu” olarak nitelendirdi.

Uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade eden Özel, bu tür olaylara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini dile getirdi. Açıklamasında, “Bu suça karşı hukuk ve vicdan zemininde birleşmek zorundayız” diyen Özel, kamuoyuna çağrıda bulundu.

Özel ayrıca, uluslararası hukuk ihlallerine karşı imza kampanyası başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile uluslararası hukukçu Richard Falk’a teşekkür etti.

CHP lideri, adalet ve çocukların yaşam hakkını savunan tüm yurttaşları söz konusu kampanyaya destek vermeye davet etti.