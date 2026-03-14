Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu için 'Ev hapsi' önerisinde bulunan Özel, ara kararda tutuklu yargılananlara tahliye gelirse siyasi iklimin değişebileceğine işaret etti.

Yetkin Report'tan Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YARGILAMAYIN DEMİYORUZ, ADİL YARGILAYIN DİYORUZ"

"Tutukluluk incelemesinde, sorguları yapılan arkadaşların tutuksuz yargılanması kararı çıkarsa, bu siyasi iklimi değiştirebilir, tansiyonu düşürür. Kimse ‘Beni yargılamayın’ demiyor ki… Adil ve şeffaf yargılama istiyor ve en önemli hakkı olduğu şekilde 'Beni tutuksuz yargılayın' diyor. Çünkü tutuklu yargılama koşulları artık ortadan kalktı. Tutuksuz yargılama başladığında tansiyon kendiliğinden düşer."

"TAHLİYE OLURSA ZAFER İLAN EDER"

Özel, "İktidar kulislerinde 'Tahliye olursa İmamoğlu da çıkar otobüsün üstüne. Zafer kazandık derler, sonra bir daha alamayız' gibi söylemler de duyuluyor. Size de geliyordur. Buna ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, geliyor. Ama zaten buradan da davanın siyasi olduğu belli. Bir insanın tutukluluğunun gerekçesi ‘serbest kalırsa siyasi kampanya yapar’ olabilir mi? Hadi onların hukuk tanımaz zeminine ben de ineyim, onlar gibi düşüneyim: eğer Ekrem Bey’den çok korkuyorlarsa, sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler."

"EV HAPSİ VERSİNLER"

Ekrem Bey’in hemen özgürlüğünü istemesi kadar doğal bir şey yok. Ancak inanıyorum ki o da bunu kabul eder. Biz bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, tabii Ekrem Bey’in de. Madem ki sokağa çıkar diye korkuyorlar, ev hapsi versinler. Hiç değilse yüksek güvenlikli cezaevinde, tecrit ortamındaki işkence son bulur. Tutuklulukların uzamasıyla Ekrem Bey’i sevenlerde öfke biriktiği gibi, iktidardakiler de bu kadar uzun tutukluluğu savunamaz hale geldiler. Tahliyeler genel olarak tansiyonu düşürür. Bu, ailelere de iyi gelir, bize de iyi gelir ve aslında iktidar farkında değil ama Türkiye’ye de iyi gelir. Ben inanıyorum ki Ekrem Bey ve arkadaşlarının tahliyesiyle Borsa rekorlar kırar, Türkiye’nin risk primi düşer, tüm dünyadan olumlu yankılar gelir

"KARAMAN'DAKİ AMCAYI İKNA ETMEK LAZIM"

Çözüm süreci kapsamında Meclis'te hazırlanan Komisyon Raporu'ndan da bahseden Özel, "Meclis’ten geçti. Orada parti gruplarının, milletvekillerinin desteği önemliydi. Bundan sonra kamuoyu desteği önemli. Bakın ben sokakta rakiplerinin beş katı halkla temas eden bir parti genel başkanıyım. Muhalefetin en önemli isimlerinden birisinin hapiste tutulduğu bir süreçte, Terörsüz Türkiye alanında atılacak bazı adımların tartışmaya yol açmasından endişe duyarım. Geçenlerde Karaman mitingimizde, konuşma öncesinde yaşlıca bir vatandaş yanıma geldi. Terörsüz Türkiye’yle terör örgütü üyeleri serbest kalırken bizim Ekrem içeride mi kalacak? Bunu da söyle dedi. Sonuçta bir Terörsüz Türkiye sürecinde üzerinize düşeni yaptık, yapıyoruz; Karaman’daki amcayı da ikna etmek lazım" dedi.