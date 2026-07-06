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Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ziyaretin ardından Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Saymaz’ın, “İmamoğlu’nun yeni parti mesajı olarak yorumlanan ‘Az kaldı’ paylaşımı ne anlama geliyor? Özel ile İmamoğlu arasında yeni partinin kuruluş tarihi ve ideolojik doğrultusu bakımından farklılıklar ve ayrılıklar var mı?” sorusuna Özel yanıt verdi.

“TAM MUTABAKATIMIZ VAR”

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile aralarında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem Başkan’la tam bir mutabakatımız var. Hukuki mücadelenin sonuna kadar verilmesi, siyasi bir mücadele olarak sürdürülmesi, çare kalmazsa başka adımlar atma konusunda hiçbir farklı fikrimiz yok.”

“HİÇ AYRI DÜŞMEYECEĞİMİZ BİR YAKLAŞIM”

Özel, açıklamasının devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da değinerek şu değerlendirmede bulundu:

“Ekrem Başkan da Mansur Başkan’ın da işin içinde olduğu, bizim de Ekrem Başkan’la hep birlikte olduğumuz ve hiç ayrı düşmeyeceğimiz bir yaklaşımın en doğru yaklaşım olduğunu söylüyor.”

Özel’in açıklamaları, İmamoğlu’nun kamuoyunda “yeni parti mesajı” olarak yorumlanan “Az kaldı” paylaşımının ardından muhalefet cephesindeki yol haritasına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.