Özel'in bugünkü durağı Saadet Partisi oldu. CHP lideri Özel, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

ÖZEL'DEN "MANSUR YAVAŞ" AÇIKLAMASI

Ziyaret sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin ilk kez konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz içerideyken olmuş bir gelişme sizden şimdi biraz önce de basından sorumlu arkadaşımız konuyla ilgili bilgi verdi.

2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu. Ben onu hatırlıyorum. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala da uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve ben Cumhurbaşkanıyım diyordu."

"HASSASİYETLERİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN"

"Aslında o anda Cumhurbaşkanı adayı olarak mitinglere gidiyordu ama bunları yapıyordu. Bu konudaki tüm uyarılara rağmen hassasiyet göstermemiş olanların Karabük mitingine giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracının kullanıldığını konusunda hassasiyetleri gerçekten takdire şayan. Ama konunun diğer detaylarını öğrendiğimde içeriye yönelik nedir ne değildir? Bir değerlendirme daha yaparım."

NUMAN KURTULMUŞ İLE RANDEVU TARİHİ BELLİ OLDU

"Geçtiğimiz hafta pazartesi günü başladık. Bugün 8. gün. Pazar günü dahil siyasi partileri ziyaret ettik ve 13 siyasi parti ziyareti gerçekleşmiş durumda. Mecliste grubu bulunan ya da geçen dönem mecliste milletvekili bulunan ya da geçen dönem milletvekili bulunmuş ya da geçen dönem parlamentoda birlikte görev yapmış olduğumuz ve yeni parti kurmuş genel başkanlarımızdan görüşmeleri tamamladık.



Bu görüşmeler tabii belli bir takvim içinde tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da meclis dışındaki bazı siyasi partilerle gündemi değerlendirmek üzere başka görüşmelerimiz de olacak. Genel başkanlarıyla görüştüğümüz, örneğin bize daha önce ziyarette bulunup bizim ziyarette bulunamadığımız siyasi partiler var. Onları da önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.

Benim kendi takvimimde aslında bugün Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talep etmek vardı. Kendisi de buna olumlu baktığını zaten ifade etmişti. Ancak hem dünkü cenazeden bugüne kalan görüşmeler, ayrıca Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol'a İzmir'de yapılan tutuklama üzerine tüm il başkanlarımızı Ankara'ya davet etmiştik.

Şu an buradalar. Grup toplantımızdan sonra da olağanüstü il başkanları toplantımızı yapacağız. Yarın da Barcelona'daki toplantı için yarın akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacağız ve dünyadaki tüm siyasi akrabalarımızla Barcelona'da bir araya geleceğimiz çok önemli bir toplantı var. O yüzden Sayın Numan Kurtulmuş'tan gelecek hafta içi için bir randevumuz var.

Bütün siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmelerdeki özellikle ara seçim gündemi Sayın Numan Kurtulmuş'a çekinemeyeceği çekinik davranamayacağı bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü Sayın Numan Kurtulmuş meclisin başkanı. Meclisin başkanının da meclisin anayasaya toptan uymasına ilişkin 78. maddedeki bir görevi var."

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dosyada Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir tespit bulunmadığı vurgulandı. Buna rağmen varsayıma dayalı biçimde sorumluluk yüklenmeye çalışıldığı belirtildi.