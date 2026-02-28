Özgür Özel, Burdur'da Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde konuşuyor. İran'da kadın hakları konusunda büyük sorunlar olduğunu dile getiren Özel, "İran'ın hakkını iran verecektir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

Malum, İran’da bizim destekleyemeyeceğiz, yaptığı muamelelerle çok eleştirdiğimiz kadın hakları konusunda son derece sorumlu bir yönetim var. İran’ın kendi geleceğini tayin etmesi, demokratik bir Cumhuriyet’e evrilmesi en büyük temennimiz ama şimdi oradaki o durumdan istifade Trump ile Netanyahu İran’a füzeler yollamaya bombardıman yapmaya sevdirin hayatını kaybedeceği bir saldırıya girişmeye kalkıştılar.