Özgür Özel, Burdur'da Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde konuşuyor. İran'da kadın hakları konusunda büyük sorunlar olduğunu dile getiren Özel, "İran'ın hakkını iran verecektir." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:
Malum, İran’da bizim destekleyemeyeceğiz, yaptığı muamelelerle çok eleştirdiğimiz kadın hakları konusunda son derece sorumlu bir yönetim var. İran’ın kendi geleceğini tayin etmesi, demokratik bir Cumhuriyet’e evrilmesi en büyük temennimiz ama şimdi oradaki o durumdan istifade Trump ile Netanyahu İran’a füzeler yollamaya bombardıman yapmaya sevdirin hayatını kaybedeceği bir saldırıya girişmeye kalkıştılar.
Bu açıdan, İran konusunda Türkiye’nin çok dikkatli çok özenli, sivilleri göz atan, İran’ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, oradaki istikrarlı süreci başlatmamak üzere son derece dikkatli bir diplomasiyi mutlaka ve mutlaka Türkiye’nin takip etmesi gerek. İran’ı, İran’daki kadınları kurtarmak ne Trump’a ne eli kanlı Netanyahu‘ya düşmüştür. İran’ın kararını İran halkı verecektir.