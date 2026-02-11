İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Yarın sabah bu sabahtan daha zor bir sabah olacak." dedi

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

Geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanı olarak atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi'ni iptal edip oraya kayyum atayacak, o kayyumu hala görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları olduğu üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp tekrar siyasi bir pozisyona oturacak. Bütün dünyanın gözünün içine bakıp da Türkiye hukuk devletidir' diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Ama kimsenin şüphesi olmasın; bu ülkeyi işgalden kurtarıp Cumhuriyet ve demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.