YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı kapsamında açıklamalarda bulundu, son dönemde Türkiye'yi sallayan fon skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SEÇİMDEN KAÇAMAZLAR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum’un erken seçim açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, “Arkadaşlar sarayın danışmanlarının ne saraydaki diğer kişilerin değil; milletin ve milletin vekillerinin bileceği işler bunlar. 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin şu anda 280 milletvekili var. Onun dışında diğer partilerin dağılımları ortada. Biz Erdoğan’a aday olacaksan 2,5’uncu senesinde, tam dönemin ortasında ‘Gel seçim yap, erken seçim yapalım’ dedik, kaçtılar. Şimdi başka formüller aramanın ve birtakım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar. Şunu söyleyeyim. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de ‘Seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir’ falan diye milleti kandıramazlar. Biz o sandığa varacağız ve o seçimi de alacağız arkadaşlar” dedi.

“BOZBEY'E ROZETİNİ TAKACAĞIM”

Bir basın mensubunun ‘Mustafa Bozbey’i yeni siyasi yapınızda görecek miyiz?’ sorusu üzerine YENİ Parti Genel Başkanı Özel, “Sayın Bozbey zaten önceki partiden istifa etti, şu anda da gönlü bizimle beraber. Cezaevinde şu anda kendisi. Bursa’da da bizim YENİ Partimize gelmemiş görevde herhangi bir belediye başkanımız ya da vekilimiz yok. Sayın Bozbey’in de hem gönlü hem bütün desteği bizimle birlikte. Çıktığında da büyük bir onurla yakasına YENİ Parti rozetini ben takacağım.”

“NE LOGODA, NE İSİMDE BENZERLİK VAR”

Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Öyle bir şey yok. Yani şöyle zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı’na gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı ‘Değiştirmeyi düşünür müsünüz? İtilaf çıkmasın diye.’ Biz baktık, ne logoda benzerlik var, ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık, bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi görüşür, ‘Bizce iltibas yok’ der. ‘Var’ derse, küçük bir değişiklikle… Ama YENİ Parti’nin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.

“GEÇMİŞTE BU FONLARDA NE İŞLEMLER YAPILDIĞI TARTIŞILACAK”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan YENİ Parti lideri Özel, fonlarla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi: