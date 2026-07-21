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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Lale Karabıyık’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla geldiği Bilecik’te partisinin il başkanlığı binasını ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik ziyaretinin önceden planlanmadığını belirten Özel, İstanbul’da eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için düzenlenen anma programına katıldıklarını, ardından tedavi gören Hikmet Çetin’i hastanede ziyaret ettiklerini söyledi.

Ankara’ya dönüş yolunda Lale Karabıyık’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bilecik’e gelmeye karar verdiğini anlatan Özel, Karabıyık’ın geçen yıl düzenlenen cenaze törenine Trabzon’daki miting nedeniyle katılamadığını hatırlattı.

“SEÇİLMİŞ İL YÖNETİMİNİ ZİYARET EDİYORUZ”

CHP Bilecik İl Başkanlığına geliş sürecini anlatan Özel, ziyaret öncesinde “seçilmiş il başkanı” ile iletişim kurduklarını ifade etti. İl yönetimi, kadın kolları ve gençlik kollarıyla bir araya geldiklerini belirten Özel, “Ümit ediyoruz, önümüzdeki günlerde bu kara bulutlar dağılacak. Çok güzel günlere doğru gideceğiz.” dedi.

“CHP KİMSEYE KOLAY KOLAY PABUÇ BIRAKMAZ”

Konuşmasında iktidarın CHP’ye yönelik siyasi ve hukuki baskı uyguladığını savunan Özel; kurultay süreçleri, belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı üzerinden eleştirilerde bulundu.

İktidarın CHP’nin yükselişini gördüğünü öne süren Özel, şöyle konuştu:

“O kadar üstümüze geliyorlarsa bunların bir tane sebebi var. İktidarın değişeceğini iktidar da gördü. Buna mâni olmak için elinden geleni yapıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kimseye kolay kolay pabuç bırakmaz.”

Partililere endişeye kapılmamaları çağrısında bulunan Özel, “Ya buradan bir yol bulup çıkacağız ya da yeni bir yol açacağız” ifadelerini kullandı.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET’E YÖNELİK OPERASYONU DEĞERLENDİRDİ

Özel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik gerçekleştirildiğini söylediği operasyon hakkında da açıklamalarda bulundu. Soruşturma konusu dosyaların daha önce incelendiğini ve suç unsuru bulunmadığı yönünde kararlar verildiğini ileri süren Özel, süreci avukatlar aracılığıyla yakından takip ettiklerini söyledi.

Hürriyet’in İstanbul’daki Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü aktaran Özel, CHP’li belediye başkanlarının yanında olduklarını vurguladı.

“ARKADAŞLARIMI BU YARGI DÜZENİNE TESLİM ETMEYECEĞİM”

Yargının siyasi baskı altında olduğunu savunan Özel, hâkim ve savcıların iktidarın istediği kararların dışına çıkmaları durumunda görev yerlerinin değiştirildiğini iddia etti.

Mevcut yargı sistemine güvenmediklerini belirten Özel, iktidar değişikliğinin ardından bağımsız bir yargı düzeni oluşturacaklarını söyledi. Soma faciası, deprem davaları ve geçmiş dönemlerde kamuoyunun gündemine gelen yolsuzluk iddialarının yeniden ele alınacağını ifade eden Özel, “Seçimler yapılacak ve bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bağımsız bir yargı düzeni kurulacak. Bizim arkadaşlarımız da o bağımsız yargının önüne çıkacak, aklanacak ve paklanacak.” dedi.

Özel, açıklamasını “AK Parti’nin yargı kollarına teslim edecek bir tane arkadaşım yok” sözleriyle tamamladı.