Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanık tekrar hakim karşısına çıkacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın görülecek İBB davası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Silivri’ye getirilen yasak hakkında konuşan Özel, “Şimdi dünya kadar tedbir almışlar, Silivri'de bir ay boyunca efendim bir kilometre yarıçapında o yasak bu yasak... Aman Allah'ım bu ne korku? Biz Silivri'de zaten varıp da bir olay çıkarmanın falan değil, biz adil bir yargılanmanın peşindeyiz” dedi.

‘HAKEM RAKİP TAKIMIN FORMASINI GİYMİŞ’

Bir senedir İBB davasının 40. Ağır Ceza'da görüleceğinin söylendiğini hatırlatan Özel, “40. Ağır Ceza, Akın Gürlek'in hemşehrisi çok yakın görüştüğü birisi başkan. İki de üye var. O iki üyenin ne yapacağı belli olmaz. Tam emin olamamışlar. Bu mahkemeye bir başkan iki üye daha yolladılar. Yeni iki üye dışarıdan yollanan iki üye Akın Gürlek'in çok sevdiği başkanın yanına kondu. Üçte üç yaptılar kendi hesaplarına göre ve davayı da bu heyete verdiler. Öbür iki kendince adil karar verebilecek bir üyenin başına da dışarıdan başkan getirdiler. O da diğer davalara bakacaklar. Yarın diyelim ki bir maça çıkıyoruz, hakem rakip takımın formasını giymiş” sözlerini sarf etti.