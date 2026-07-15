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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde ziyaret etti.

Güner’in, CHP lideri Özel’e, “Alnımız açık başımız dik. Veremeyeceğimiz hesabımız yok” dediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Güner ile birlikte 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişiye "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi tutuklanırken 6 kişi serbest bırakıldı.