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CHP'li belediyelere operasyonlar devam ederken, CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi dikkat çekiyor. En son İstanbul'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AKP'ye katıldı. (1 Ağustos 2026) Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen toplam belediye başkanı sayısı 18 oldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili siyasette tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. T24'e konuşan Özel, AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün ağır baskı altında kaldığını iddia ederek, "Uykuları kaçan, küçük çocuğu olan, yeni evli Tuzla Belediye Başkanı'nın kimyasını bozdular. Beni arayıp ağladı" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA BASKI YAPILIYOR"

Özel, açıklamalarında yalnızca Eren Ali Bingöl'ü değil, bazı belediye başkanlarının da benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Özel, çeşitli isimlere tehdit ve şantaj uygulandığını iddia etti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin konuşan Özel, belediye başkanına "Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın" şeklinde baskı yapıldığını belirtti.

"BENİ ARAYIP YAŞADIKLARINI ANLATTI"

Özel, Bingöl ile yaptığı görüşmeye ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben, Tuzla Belediye Başkanı'nın bana neler diyerek ağladığını, anlattığını bizzat yaşadım. 'Genel Başkan abim gibidir, ben ona da anlattım' diyor. Bu süreçte söylediklerimin bir tanesini bile kimsenin yalanlayacak pozisyonda olmadığını düşünüyorum."

CEMİL TUGAY İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında ortaya atılan AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Tugay'ın bu iddiaları kesin bir dille reddettiğini belirten Özel, "Kendisine 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' diye sormayı ne ona ne de kendime yakıştırırım" dedi.

"CHP DOSTLARIN ELİNDE KALSIN"

Yargıtay'daki mutlak butlan sürecine ilişkin de konuşan Özel, CHP'nin "dostların elinde kalması" gerektiğini belirterek, ileride iş birliği ve ittifak ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Özel, "CHP dostların elinde kalsın. Biz o CHP ile bir de oluruz, kol kola da oluruz, ittifak da oluruz. Her şey konuşulur" ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA DA AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında da konuşan Özel, belediye başkanlarına yönelik baskılar yapıldığını ifade etti. Özel, geçen hafta bir belediye başkanının "15 gün içinde operasyon olur" denilerek Ankara'ya çağrıldığını iddia ederek, siyaset üzerindeki baskıların arttığını ifade etti.

Özgür Özel'in açıklamaları, özellikle Eren Ali Bingöl'e ilişkin "Beni arayıp ağladı" sözleriyle siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı. AK Parti ve adı geçen isimlerden ise açıklamalara ilişkin henüz bir değerlendirme gelmedi.