Özgür Özel, Salı günü CHP'de grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Özel, "Kemal Bey alternatif bir grup toplantısı yapmak istiyorsa 46 vekilin onayına ihtiyacı var" dedi.

* Bütün dünyada yankı uyandıran, Türkiye'de siyasi tarihimize ve hukuk tarihine büyük bir kara leke süren butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dört kurultayında resmi Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbata almış, son üç kurultayda geçerli oyların tamamını almış genel başkanın ve parti yönetiminin, son üç kurultayda anahtar listenin parti tarihinde ilk kez delinmeden seçildiği parti yönetiminin görevden uzaklaştırılıp; pandemide seyircisiz yapılmış 2020 yılı kurultayının sonuçlarıyla partiyi yönettirmeye kalkan bir saray aklıyla, Saray planıyla karşı karşıyayız.

* Bu noktada beklenen, elbette bu görevin kabul edilmeyip partinin birlik ve beraberlik halinde derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken, bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bu konuda Türkiye'de böyle düşünen genel merkezin yeni görevlendirdiği avukat arkadaş dışında kimse yok. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanıyor, hukuk dergilerinde yayınlanıyor, aynı metinlerde buluşuyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi 'kurultay yapamayız' diyor ve partiyi yönetmeye kalkıyorlar.

"ADINA 'GRUP TOPLANTISI' DENEN BİR KORSAN TOPLANTI YAPILMA NİYETİ VAR"

Biz mesela Esenyurt kayyumunu neden eleştiriyoruz arkadaşlar? Kayyum olarak otobüs giydiriyor, billboard bastırıyor, kalem bastırıyor ve kayyum olarak seçilmiş siyasetçilerin yapabileceği şeyleri yapıyor. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız. Partide otobüsler giydiriliyor, afişler hazırlanılıyor ve seçilmemiş bir genel başkan, bu kez de partimize sahip çıktığımız günlerde, 24'ünde, sabahın 7'sinde önde bir grup milletvekili, arkada o partinin sokağından bile geçemeyecek tiplerle partiye gelip saldırılmıştı. Polis bizi o partiden, baba ocağından polis zoruyla çıkardılar.

* Ve bugün geldiğimiz noktada da... yetişip oy kullanabildiği, 106-107 milletvekilinin grup başkanlığında desteklediği, 111 milletvekilinin acilen kurultay istediği bir süreçte; grup toplantısı için bulunması gereken 1/3 sayısı, 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda, grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken, bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.

* Ve burada şöyle bir üzüntüm var arkadaşlar. Bu süreç şöyle başladı ve ilerledi bütün şeffaflığıyla söyleyelim. Sizlerin geçtiğimiz hafta hem geçmiş olsun hem amcam için başsağlığı dilekleriyle kırka yakın gazeteci arkadaşımız görüşme talep edince toplu bir görüşme yaptık şu salonda. Soruları yanıtladım. Bir sayın arkadaşımız da sordu, dedi ki 'görkemli bir grup yaptınız haftaya da yapacak mısınız?'. Ben de dedim ki 'haftaya ayın dokuzu...' Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü.

"SABAH 07.00 KİTLESİNİ DE ARKAYA ALARAK BİR GRUP TOPLANTISINA GELME NİYETİNİ ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM"

'Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım, grup toplantısını 16'sında yapabiliriz.' Ardından burada ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Sokaktaki tepkinin bini bir para. Ama bu mecliste, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Ve sonradan da gördü ki, işte bayramlaşmada olduğu gibi organik bir kalabalık toplanamadığı için; yani her hafta buraya gelen Ankara'nın Çankaya, Mamak bütün ilçelerinden kendi kendine koşa gelenler gelmeyeceği için, Türkiye'den zoraki bir kalabalık ve o sabahki, sabah 07.00 kitlesini de arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum.

Üzülerek takip ediyorum. Burada şunu söyleyeyim; iyi niyetle bu işi çözmek için emek veren, gayret gösteren, aracılık eden üç belediye başkanımız, daha bu iş çıktığında ben şunu önerdim arkadaşlar: 'Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz.' Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız, ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi. 'Niye bu toplantı?' sorusuna da şu cevap veriliyor: 'Özgür Özel Manisa'ya gideceğini söyledi' basın mensuplarına, 'biz de grup yapmaya karar verdik.' Bu kadar açık söylüyorlar. Kemal Bey böyle ifade etmiş; 'Özgür Özel dedi, ben de yapacağımı söyledim. Bu toplantıyı yapmak istiyorum' diye.

"YARIN GRUP TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ"

Yarın, o grup toplantımızı yapacağız. Yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum.

* Buradan bir alternatif grup toplantısı... Başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar; onun için 48 milletvekiline ihtiyaçları var, 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmelerini kendilerine bırakıyorum. Ama sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişileri -hani arınma diyorlar ya- öncelikle onlardan arınmaya, Cumhuriyet Halk Partilileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum.

KILIÇDAROĞLU, CHP PARTİ MECLİSİ'Nİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı.

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından 1 Haziran’da yapılması beklenen ancak “tebliğlerin ilgili kişilere ulaşmaması” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu tarafından ertelenen Parti Meclisi toplantısı için yeni tarih belirlendi.

PM PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 11 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.

Yazıda toplantı gündemi, “Genel Başkanın sunuşu”, “Güncel siyasi değerlendirmeler” ve “Dilek ve öneriler” başlıklarıyla duyuruldu.