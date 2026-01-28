CHP'li 7 başkanın yargılandığı, kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası' adıyla bilinen ve Aziz İhsan Aktaş önderliğinde kurulduğu iddia edilen, toplamda 200 sanıklı davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu bugün yapılıyor.

Davaya CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, 'Aziz İhsan Aktaş davası'nın duruşma arasında açıklamalarda bulundu.

'HODRİ MEYDAN SALI GÜNÜ GEÇİRİN'

Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bahçeli uygun görmüş, ana muhalefet istiyor. Duruşmalar canlı yayınlansın. Koy kanunu canlı yayın yapılsın. MHP Yıldız'a söylüyorum, istenirse iki günde halledilir. Haftaya salı günü bunu Resmi gazetede geçir, hodri meydan" dedi.

'İDDİANAME YAZACAKLAR, SUÇ BULAMIYORLAR'

Davalara dair de açıklamalarda bulunan Özel, iddianamelerin halen yazılmamasına isyan ederek, "8-9 aydır eşlerini ve oğullarının iddianamesini bekleyenler var. Arkadaşlarımız iddianame bekliyor. Haklarında henüz iddianamesi hazırlanamayan belediye başkanlarımız var. Bunlardan biri Gaziosmanpaşa Belediye başkanımız Hakan var. İddianame yazacaklar, suç bulamıyorlar. Çıksa AKP'den belediye, CHP'ye geçecek" dedi.

'HAYSİYET CELLATLIĞI YAPILIYOR'

Davaların siyasi olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan'ın iktidarını sürdürmek için operasyon olmaktan kaynaklanıyor. Tutuksuz yargılanmak şart" dedi.

Aktaş davasına dair de konuşan Özel, "Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıp, evinde oturuyor. Şu anda ceza alsalar yatarları olmayan arkadaşlarımız ise tutuklu. Olacak iş değil. Bu hukuki değil, siyasi mücadeledir. Haysiyet cellatlığı yapılıyor. 700 yılda yargılanan Aktaş evde yatıyor, ceza alsa yatarı kalkmamış arkadaşlar Silivri'de yatıyor" şeklinde konuştu.