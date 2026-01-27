“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava bugün Silivri’de başlıyor.

MHP’li Yıldız "Keşke belediye başkanlarının yargılandığı dava televizyondan yayınlanabilseydi" demişti. DEM Parti'nin CHP'yi ziyereti sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili gelen bir soruya "Yargılananlar talep ediyorlarsa canlı yayınlanmasına engel olunmamalı. Fethi Yıldız, 'Keşke' dediği mesele bir telefonluk iş. "Keşke" demesin o kanunu getirsin." yanıtı verdi.