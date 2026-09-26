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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, X ve Instagram’da çok sayıda hesabın erişime engellenmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarının siyasi görüşleri nedeniyle "milli güvenliğe tehdit" sayılamayacağını söyledi.

Koza Tv'de yer alan habere göre Özel, platformlara "Bir partinin, tamamen siyasi hırslarla yürüttüğü haksız sansür uygulamalarının parçası olmama" çağrısı yaptı.

'İKTİDARA MUHALEFET SUÇ DEĞİLDİR'

Özel, şunları söyledi:

"Son günlerde, X ve Instagram platformlarında çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanık oluyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları… Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden dolayı milli güvenliğe tehdit sayılamaz. Milli güvenliğimiz, iktidarın siyasi hamlelerine konu edilemez. İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez.

X ve Instagram platformlarını uyarıyoruz: İktidar partisinin antidemokratik talepleri üzerine aldığınız kararları yakından takip ediyoruz. Unutmayın sizin de Türkiye’deki gücünüz bir avuç iktidar yanlısı muhteristen değil milyonlarca kullanıcınızdan geliyor ve siz bu süreçte yanlış tarafta durmamalısınız. Sizleri, bir partinin, tamamen siyasi hırslarla yürüttüğü haksız sansür uygulamalarının parçası olmamaya davet ediyoruz. Türkiye, bir avuç insanın; neyi okuyacağımıza, neyi izleyeceğimize, hangi düşünceyi dinleyeceğimize karar verdiği bir ülke olmayacak. 86 milyon yurttaşımız, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti de bir siyasi partiden büyüktür."