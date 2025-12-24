Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinde yeni durak Kağıthane oldu.

Mart ayından bu yana 77'inci kez gerçekleşen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YENİ YIL HEDİYESİ: SENİ ORADA OTURTMAM

Özgür Özel, Erdoğan'a yeni yıl hediyesi olarak son seçim anketini verdi. Özel, "Son anket verileri geldi. Kararsızlar dağılmadan önce Erdoğan'ın oyu yüzde 29, CHP'nin ise yüzde 33. Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oyu yüzde 33, CHP'nin adayı ise yüzde 38. Erdoğan'a bir hediyem var. Ey Erdoğan, 2026 yılında yüzde 29 ile seni orada oturtmam" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERE TARİHİ ÇAĞRI

Emekli maaşlarının asgari ücrete gelmesi ve işçi maaşının en az 39 bin lira olması için verdikleri önergenin engellendiğinin altını çizen Özel, tarihi bir çağrıda bulundu. Özel, "Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak hak alınamaz, evde oturarak bunlardan kurtulunamaz. Hepinizi mücadeleye davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum, direnmeye davet ediyorum" dedi.

'AMA SEN AMA OĞLUN AMA DAMAT... ÇIKIN KARŞIMIZA'

Erdoğan sonrası konuşulanlara da değinen Özel, "Erdoğan, bir oğlan, bir damat, bir yeni bakan, bir eski bakan taht kavgalarının arasında kalmıştır. Birbirine düşmüştür. Biz bunların seviyesi inmeyiz. Umrumda değil. Onların seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz. Bu ülkede sandık vardır, onu kimseye kaptırmayız. Erdoğan'ın mahdumları artık bu işin sandıkla olmayacağına inanmış. Bu millet, açlığa dayanır. Ama sandığa el uzatanın elini koparır. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Ama sen ama oğlun ama damat ama kuyunu kazan bakan... Çıkın karşımıza, sandıkta mücadele edelim" şeklinde konuştu.

'BAHÇELİ'Yİ YANILTTILAR'

Özgür Özel, Bahçeli'nin defalarca 'TRT çağrısı' yaptığını hatırlatarak, verdikleri önergeye MHP ve AKP'nin ret oyu verdiğini söyledi. Özel, "Bakın Sayın Bahçeli'yi de vaktiyle yanılttılar. O da düşündü ki sağlam bir iddianame, gerçekten işlenmiş suçlar var. Dedi ki 'Canlı yayın doğru karar'. Erdoğan da o zamanlar 'Münasiptir' dedi. Şimdi iddianame çıktı, boş bir peçete gibi tel tel döküldü peçete torbası gibi. Şimdi diyoruz ki canlı yayın olsun, ret oyu kullanıyorlar. Madem iddianamenin arkasında duramıyorsunuz o zaman arkadaşlarımızı bırakın" ifadelerini kullandı.