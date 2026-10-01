Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın?

Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de yaptığı açıklamada Adalar, Üsküdar ve Ataşehir’deki belediye başkanvekilliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Erdoğan'a "İstanbul'u böyle mi kazanacaksın" diye seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 1

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 2

İstanbul’daki bazı belediyelerde yaşanan başkanvekilliği süreçlerine değinen Özel, Adalar, Üsküdar ve Ataşehir üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

2 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 3

Adalar’daki sürece ilişkin konuşan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapan bazı isimlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.

3 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 4

Belediye başkanı ve bazı kişilerin tutuklandığını ve görevlerinden alındığını ifade etti.

4 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 5

Özel, daha sonra CHP’den seçilen başkanvekilinin istifaya zorlandığını belirterek, seçim sürecinde yeniden tutuklanma tehdidiyle oy kullanmaya yönlendirildiğini savundu.

5 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 6

Üsküdar’daki başkanvekilliği seçimine de değinen Özel, seçim sürecinde bazı kişilerin çeşitli yöntemlerle parti değiştirmeye veya oy kullanmaya ikna edildiğini öne sürdü.

6 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 7

Özel, söz konusu kişiler arasında tehdit, şantaj, para veya aile bireyleri üzerinden ikna edildiğini iddia ettiği kişilerin bulunduğunu söyledi.

7 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 8

Ataşehir’deki gelişmelere de dikkat çeken Özel, 6 kişinin farklı yöntemlerle taraf değiştirmeye yönlendirildiğini dile getirdi.

8 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 9

Bu durumun belediye meclisindeki dağılımı 18-18 seviyesine getireceğini belirtti.

9 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 10

Özel, henüz bir ay önce seçilen belediye başkanvekilliği sürecinin yeniden gündeme taşınmaya çalışıldığını savundu.

10 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 11

Özel, Ataşehir’de bazı kişilerin “gizli tanık” üzerinden tehdit edildiğini ve “istifa etmezsen içeri atarız” şeklinde baskı gördüğünü ifade etti.

11 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 12

Bu yöntemle belediye başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin amaçlandığını öne sürdü.

12 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki dengelere de değinen Özel, belediye başkanvekillerinin aynı zamanda İBB’de görev yaptığını hatırlattı.

13 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 14

Özel, belediye başkanvekilliğinin AK Parti’ye geçmesi durumunda bunun İBB’deki siyasi dengeye de yansıyacağını belirtti.

14 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 15

Farklı belediyelerdeki gelişmelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki tabloyu değiştirmek amacı taşıdığını savundu.

15 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 16

Özel, İstanbul seçimlerinde geçmişte yaşanan oy farklarına da değindi.

16 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 17

İstanbul’da seçimin ilk sonucuna itiraz edildiğini ve daha sonraki seçimlerde farkın yükseldiğini hatırlattı.

17 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 18

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek İstanbul’un belediye yönetimini bu yöntemlerle değiştirme girişiminin nasıl değerlendirileceğini sordu.

18 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 19

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan Tayyip Bey’e soralım. ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder, kazanan Türkiye’yi kazanırdı.’ Böyle mi kazanacaksın İstanbul’u?”

19 20
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın? - Resim: 20

“Sen İstanbul’u böyle yaptın, 13 bin farkla 45 gün sonra 800 bin kişi. Hacı amcalar, Hacı teyzeler ‘Hak geçti’ dedi de sana demokrasi tokadını attılar da sen şimdi bu yaptıklarınla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almaya kalkarsan İstanbul’u mu almış olacaksın?”

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro