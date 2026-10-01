YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın?
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de yaptığı açıklamada Adalar, Üsküdar ve Ataşehir’deki belediye başkanvekilliği süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Erdoğan'a "İstanbul'u böyle mi kazanacaksın" diye seslendi.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’daki bazı belediyelerde yaşanan başkanvekilliği süreçlerine değinen Özel, Adalar, Üsküdar ve Ataşehir üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Adalar’daki sürece ilişkin konuşan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapan bazı isimlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Belediye başkanı ve bazı kişilerin tutuklandığını ve görevlerinden alındığını ifade etti.
Özel, daha sonra CHP’den seçilen başkanvekilinin istifaya zorlandığını belirterek, seçim sürecinde yeniden tutuklanma tehdidiyle oy kullanmaya yönlendirildiğini savundu.
Üsküdar’daki başkanvekilliği seçimine de değinen Özel, seçim sürecinde bazı kişilerin çeşitli yöntemlerle parti değiştirmeye veya oy kullanmaya ikna edildiğini öne sürdü.
Özel, söz konusu kişiler arasında tehdit, şantaj, para veya aile bireyleri üzerinden ikna edildiğini iddia ettiği kişilerin bulunduğunu söyledi.
Ataşehir’deki gelişmelere de dikkat çeken Özel, 6 kişinin farklı yöntemlerle taraf değiştirmeye yönlendirildiğini dile getirdi.
Bu durumun belediye meclisindeki dağılımı 18-18 seviyesine getireceğini belirtti.
Özel, henüz bir ay önce seçilen belediye başkanvekilliği sürecinin yeniden gündeme taşınmaya çalışıldığını savundu.
Özel, Ataşehir’de bazı kişilerin “gizli tanık” üzerinden tehdit edildiğini ve “istifa etmezsen içeri atarız” şeklinde baskı gördüğünü ifade etti.
Bu yöntemle belediye başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinin amaçlandığını öne sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki dengelere de değinen Özel, belediye başkanvekillerinin aynı zamanda İBB’de görev yaptığını hatırlattı.
Özel, belediye başkanvekilliğinin AK Parti’ye geçmesi durumunda bunun İBB’deki siyasi dengeye de yansıyacağını belirtti.
Farklı belediyelerdeki gelişmelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki tabloyu değiştirmek amacı taşıdığını savundu.
Özel, İstanbul seçimlerinde geçmişte yaşanan oy farklarına da değindi.
İstanbul’da seçimin ilk sonucuna itiraz edildiğini ve daha sonraki seçimlerde farkın yükseldiğini hatırlattı.
Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek İstanbul’un belediye yönetimini bu yöntemlerle değiştirme girişiminin nasıl değerlendirileceğini sordu.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Buradan Tayyip Bey’e soralım. ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder, kazanan Türkiye’yi kazanırdı.’ Böyle mi kazanacaksın İstanbul’u?”
“Sen İstanbul’u böyle yaptın, 13 bin farkla 45 gün sonra 800 bin kişi. Hacı amcalar, Hacı teyzeler ‘Hak geçti’ dedi de sana demokrasi tokadını attılar da sen şimdi bu yaptıklarınla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almaya kalkarsan İstanbul’u mu almış olacaksın?”