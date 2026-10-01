Özgür Özel’den Erdoğan’a: İstanbul’u böyle mi kazanacaksın?

“Sen İstanbul’u böyle yaptın, 13 bin farkla 45 gün sonra 800 bin kişi. Hacı amcalar, Hacı teyzeler ‘Hak geçti’ dedi de sana demokrasi tokadını attılar da sen şimdi bu yaptıklarınla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almaya kalkarsan İstanbul’u mu almış olacaksın?”