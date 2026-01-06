CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Ekonomi yoksulu ve işçiyi ezdi. Zenginden vergi alındığı yok. Saniyede 500 bin lira vergi ödeyeceğiz.

Emeklinin maaşı 18 bin 995 TL oldu. Maaş zamlandığı gün açlık sınırı altındaydı. Erdoğan'ın ağzını bu konuda bıçak açmadı. 1,5 asgari ücreti verseler, bugün emekliye 42 bin lira vermeleri gerekiyordu.

Emeklinin alım gücü düştü. Bu maaşlarla yandaşlara geçit garantisi veren iktidar, emekli ve işçiye geçim garantisi veremiyor. Bu düzenin adı AKP'nin kara düzeni. Bu düzeni yıkacağız.

Emekliden daha kötüsü de var. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı. Kök maaşlara seyyanen artış yapmak şarttır. Bir emekli maaşının aylığı asgari ücretin altında olması ayıptır. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim.

Tayfun Kahraman serbest kalması gerekirken içeride tutuldu. Kahraman serbest kalmalı.

