CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SZC TV'de Liderler Özel programına konuk oldu. Özel, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yakın zamanda yeniden tartışma konusu olan 'iktidar ile muhalefet normalleşecek mi?' başlığına ilişkin Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir niyeti olmadığını vurguladı. Özel "Biz iyi diyalogdan yanayız ama Tayyip Erdoğan bunu istemiyor. İlk bayram aradık, ziyaret ettik. İkinci bayram da aradık. Ama balta çekti. Balta çeken adama kafamızı uzatmayız" ifadelerini kullandı.

Özel, geçtiğimiz günlerde de "Benim Erdoğan ile normalleşme gibi bir derdim yok, ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var" demişti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Altılı Masa meselesi çok iyi niyetle ortaya çıkan, yola çıkan ama son evresinde parti içinde de tartıştığımız; elbette itirazlarımızı, öz eleştirimizi ve eleştirilerimizi yaptığımız ama bunları 4–5 Kasım Kurultayı’nda bıraktığımız bir süreçtir. Zaten o kurultayda bu işi eleştirenler de savunanlar da vardı; o günün gündemiydi ve bitti. Şimdi oralara dönmeye vaktim yok.

HEM DESTEK HEM ENGEL OLUYOR

Bu yapı şöyleydi: Önce dört partiydi, sonra altı oldu. Altı koşucuyu belinden zincirle bağlayıp “hadi koşun” diyorsunuz. Herkes birbirine hem destek hem engel oluyor. İyi niyet var ama fiiliyatta biri bir açıklama yapsa öbürünü zorluyor. Ayda bir liderlerin oturup sürekli yönetim sistemini tartıştığı bir yapı ortaya çıktı.

Bir ittifak vardı, birlikte ülkeyi yöneteceğiz diye seçmenden oy alındı. İttifak içindeki geçişlere bir şey demem. Ama Eskişehir’de AKP'ye ağzına geleni söyleyerek seçilen bir milletvekili, seçimden hemen sonra AKP'ye gidiyor. 80 bin AKP karşıtı oyu alıp AKP'ye götürüyor ve AKP de onu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıyor.

O IZDIRABA ZOR DAYANIRIZ

Bu, seçmenle alay etmektir. Şunu da düzeltelim: “Daha kaç CHP’li” deniyor ama AKP'ye katılanların büyük kısmı CHP’li değil. CHP listesinden seçilen Gelecek Partili ve DEVA Partili arkadaşlar. CHP’den seçilip giden bir kişi var; o da Mersin milletvekili.

Şunu açık söyleyeyim: CHP’nin genlerinden gelen, gerçekten CHP’li olup da AKP'ye giden bir milletvekilimiz yok. Allah göstermesin, olursa o ızdıraba zor dayanırız.

NORMALLEŞME TARTIŞMASI

Ülkenin nor normalleşmesi şudur mal: Manisa’nın Hacerler Köyü’nde CHP’nin mahalle temsilcisiyle AK Parti’nin mahalle temsilcisi düğünü de birlikte yapar, cenazeyi de birlikte kaldırır. Ama Ankara’da Anıtkabir’de liderler el sıkışmıyor. Şehit cenazesinde el sıkışmıyor. Bu nor normal mi?

Bayramda küsler barışır. Ama siyasi partiler birbirleriyle bayramlaşmıyor. Bu nor normal değil. CHP mal , bütün partilerle bayramlaşan tek partiydi. Nor Normali budur mal . Bugün 18 bin 900 lira emekli maaşı alıyor herkes. CHP’liye de AK Parti’liye de aynı. Nor Normali, emeklinin k mal endisini ezen iktidara oy vermemesidir. Ama seçmene sürekli şu mesaj veriliyor: “Açsın, yoksulsun ama bayrak, ezan, vatan tehlikede.”

Oysa bizim bayrakla, ezanla sorunumuz yok. Sorunumuz açlıkla. Emeklilerle, asgari ücretlilerle, işçilerle. Ben sosyal demokrat bir partinin genel başkanıyım. Zengin düşmanı değilim. Daha çok kazansınlar ama adil vergi versinler. Verginin yüzde 88’ini yoksullar, yüzde 11’ini zenginler vermesin. Benim derdim emekliler, işçiler, gençler. Gençlerin bu ülkede hayal kurabilmesi. Kimlikler üzerinden siyaset yapmak anormaldir. Palavralarla seçmeni kandırmak anormaldir.

Biz iyi diyalogdan yanayız ama Tayyip Erdoğan bunu istemiyor. İlk bayram aradık, ziyaret ettik. İkinci bayram da aradık. Ama balta çekti. Balta çeken adama kafamızı uzatmayız."