CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

"TAYFUN KAHRAMAN'IN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ KAYGI VERİCİ GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Özel yaptığı ziyarette, "Tayfun Kahraman'ın sağlığıyla ilgili kaygı verici gelişmeler yaşanıyor. AYM'ye sağlıkla ilgili bilgiler de verilerek yargılama sürecindeki hukuksuzluklar dile getirilerek başvuru yapıldı. AYM, hak ihlali kararı verdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye hukuk tarihinde bir ilke imza atarak, "AYM'nin kararına uymuyorum' dedi." ifadesini kullandı.



Özel açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Esastan verilmiş karara uyulmaması anayasa ihlali. Sağlık durumu kritikti, MS hastası olarak bu karardan çok daha kötüye gitti. MS hastalarının özenle beslenmesi lazım, 4 yıldır cezaevi yemeği yiyor. MS hastalarının düzenli güneş alması lazım, 4 yıldır hücrede yaşıyor.

Düzenli hareket etmesi lazım, 4 yıldır günün belirli saatlerinde hareket ediyor. Stres ve üzüntüden uzak kalması gerekiyor.

Yataktan yardım almadan ayağa kalkamıyor, sol ayağında kuvvet kaybı olduğunu ben de gözlemledim. Hocaları, ailesi varken sağlık durumuyla ilgili sınırı aşan bir şey söylemek istemem.

Bu kadar strese, hareketsizliğe olacağı buydu. Göz göre göre felç etmesinler arkadaşımızı."

NE OLMUŞTU?

Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, geçtiğimiz günlerde MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırılmıştı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulanmıştı.

Hastane raporunda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır."

"ARTIK ADALET BİZİM İÇİN BİR YAŞAM HAKKI MESELESİ"

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından sürece ilişkin şu açıklamayı yapmıştı,

"Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak. Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim. Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi’nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum. Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..."