En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Kabul edilen teklifle en düşük emekli maaşı 2026 yılı için 20 bin TL'ye yükseltilecek. Yüzde 18,48 zam yapılan emekli maaşına tepki yağmaya devam ediyor.

'EY ERDOĞAN...'

CHP lideri Özgür Özel'den emekli aylıklarına yapılan zamma tepki göstererek "Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok. Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok. Ey Erdoğan; 2026'da geçim yoksa, seçim var! CHP emeklinin yanındadır" dedi.

CHP Lideri, yapılan zam ile oluşan maliyetin sadece 39 katının faize ödendiğini hatırlattı. Özel açıklamasında bu zammın toplam maliyetinin 69,5 milyar olduğunu söyleyerek milletin parasının harcandığı noktalardan şu örnekleri verdi:

"-⁠Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar.

-11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar.

-36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar.

-39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar."

Zenginlere kaynak varken, emekliye kaynak olmadığını, yollara geçiş garantisi verilirken emeklilere geçim garantisi verilmediğine dikkat çeken Özel, geçim olmayan ortamda seçimin olacağını vurguladı.

NÖBETE DEVAM KARARI

Özel, CHP'nin en düşük emekli aylıklarının ve asgari ücretin yükseltilmesi için Meclis'te başlattığı eyleme devam edeceklerini de duyurdu.

