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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’ın Çamlıçatak Köyü’nde kadınlarla buluşarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ekonomiden sağlığa, hayvancılıktan göçe kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı uygulamaları anlattı.

Özel, Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde vatandaşlarla doğrudan temas kurmayı amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Biz önceki parti ile seçimleri kazandık. Büyük bir başarı kazandık. Uğraştılar bizimle. Partimizi elimizden aldılar. Neyse, millet dedi ki ‘Yenisini kur.’ Yenisini kurduk, yürüyoruz. Biz Yeni Parti’yi hızlı kurduk Ankara’da milletvekilleriyle. Ama esas dedik ki ‘Biz köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir gezeceğiz.’ Bugün Ardahan’a geldik, köyünüze geldik. ‘Esas kuruluşu milletle bir yapacağız. Millet bize söyleyecek’ dedik. Biz Ankara’da masalarda oturup uğraşınca, ‘Nasıl bu dertleri millete anlatacağız?’ diye düşünürken, şimdi geldik ve size sorduk.”

KÖYDEKİ KADININ SÖZÜNÜ SLOGAN YAPACAK

Köyde görüştüğü bir kadının kendisine söylediği sözlerden etkilendiğini anlatan Özel, bu ifadeyi partisinin söylemlerinde kullanacağını belirtti:

“Ablam dedi ki ‘Başa geldiğinizde adamı olanı değil de arkada kalanı kayırın bundan sonra.’ Yakında televizyonda bunu duyarsın, ben diyeceğim ki ‘Yeni Parti gelince adamı olan değil, arkada kalanlar öne gelecek.’ Yaşa… 30 danışman tutsan, bir hafta çalışsalar, senin bulduğun bu sloganı bulamazlar. Seni tebrik ederim.”

SAĞLIK HİZMETLERİNE AİLE HEKİMLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Çamlıçatak Köyü’nde sağlık hizmetleri konusunda kendisine iletilen sorunlara değinen Özel, aile hekimliği sisteminin bazı bölgelerde hizmete erişimi zorlaştırdığını savundu.

“Kadınlar hizmetin olmadığını, sağlık ocağının kapandığını söylüyor. Bu sağlık ocağı aile hekimliğinden önce varmış. ‘Mecburi doktor vardı, şimdi bin 500 kişiye bir aile hekimi yapıyorlar. Eskiden her gün olan doktor şimdi yok’ diyorlar. Birtakım değişiklikler yaptılar. O değişiklikler çok olumsuz sonuçlar yaptı. Bunlardan biri; eskiden her gün doktor vardı. Çünkü sağlık ocağı, sen buranın doktorusun. Aile hekimine bin 500 ila 3 bin hasta lazım. Onu bulamadı mı haftada bir geliyor bu sefer. Onu düzeltmek lazım, bu doğru. İkincisi, ulaşımla ilgili. Türkiye’de 81 ilden 30’u büyükşehir olup, onların ulaşımı büyükşehire verilince; köy hizmetleri meseleleri de aksatılınca şimdi buradaki Ardahan il belediyesinde o yetki yok. O buraya bir şey yapamıyor.”

DOĞALGAZ İÇİN İNDİRİM ÇAĞRISI

Ardahan’ın sert kış koşullarına işaret eden Özel, doğalgaz bulunmayan bölgelere hizmet götürülmesi gerektiğini belirtirken, yoğun tüketim nedeniyle kentte indirim uygulanması gerektiğini de savundu.

“Annem ‘Doğalgaz vermiyorlar’ diyor. Bugün Ardahan’da bir toplantı var, orada söyleyeceğim. Bir olmayan yere doğalgaz, doğalgaz olan yerde de arızalarından millet bıkmış. Milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu, bu yakınından geçen ama doğalgaz almayan yerleri Meclis’te konuştu. Bizim Manisa’da, İzmir’e yarım saat mesafede, doğalgaz bizim evde kışın böyle yavaş dönüyor. Ama sizin burada böyle çok hızlı dönüyor. Çok yanıyor çünkü eksi 30 derece, 40 derece. ‘Burada indirim yapılması lazım’ diyorlar doğalgaza. Olmayan yerlere getirilmesi ve indirimli verilmesi lazım. Onu çalışacağız inşallah.”

EV KADINLARINA EMEKLİLİK VAADİ

Kadınların sosyal güvence sorununa da değinen Özel, partisinin iktidarında evde çocuk, yaşlı veya engelli bakımı üstlenen kadınların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

“Şimdi Yeni Parti’nin bir projesi var, yapacağı bir şey. İnşallah iktidara geldiğimizde bir kadın evde duruyorsa, çocuğuna bakıyorsa, ev işi yapıyorsa, yaşlısına bakıyorsa, engellisine bakıyorsa biz o kadına bir iş veremediysek ama esas o evde çok önemli iş yapıyor, çok zorlanıyor. Biz bu kadının sigortasını devlet tarafından yaptırıp bütün ev kadınlarını günü gelince emekli yapacağız inşallah.”

“BU ŞARTLARDA KİMSE HAYVANCILIK YAPAMAZ”

Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların artan yem maliyetleri karşısında zorlandığını belirten Özel, süt ve yem fiyatları arasındaki fark üzerinden üreticinin karşı karşıya kaldığı tabloyu anlattı.

“Şimdi bu süt yeminin bir çuvalı ne kadar? Bin 200 lira çuvalı. 50 kilogram bir çuval. Böldüğünde 24 liraya geliyor kilosu. Süt üreticisinin para kazanması için yem bir liraysa süt 1,5 lira olmalı. ‘Parite’ diyorlar buna. Yem 24 liraysa süt ancak 36 lira olursa para kazanır. Kaç paraya sütü satıyorsunuz? 20 lira desen ‘Pahalı’ derler. O yüzden de kimse hayvancılık yapamaz, yapıp para kazanamaz.”

ARDAHAN'DAKİ GÖÇE DİKKAT ÇEKTİ

Ardahan’ın nüfusunun yıllar içinde önemli ölçüde azaldığını belirten Özel, özellikle genç nüfusun kentten ayrıldığını söyledi. Özel, hayvancılıkla uğraşanların sigorta ve kredi konusunda da sıkıntı yaşadığını ifade etti.

“Sigorta yaptırıyorsun, sel gelse hayvanı alsa ödeyecek diye düşünüyorsun ama salgın hastalık olunca kapsam dışı. Ödemediler. Kredi çekmek için de ‘Sigortayı yaptır gel’ diyor. Ha bire faize çalışıyorsun.”

Ardahan’ın nüfusunun 26 yıl önce 133 bin olduğunu, bugün ise 92 bine gerilediğini belirten Özel, “Üç kişiden biri gitmiş Ardahan’dan. Hep gençler gidiyor” dedi.

ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARIN FAİZ BORÇLARI İÇİN VAAT

Özel’in Ardahan ziyaretindeki en dikkat çekici açıklamalarından biri ise banka borçlarına ilişkin oldu. Yeni Parti’nin iktidara gelmesi halinde çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların faiz borçlarının bir defaya mahsus tamamen silineceğini söyleyen Özel, ana paranın da üç yıla bölüneceğini açıkladı.

“Büyük bir açmazın içindeyiz. Buradan memleketi çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu iktidar ne yaptıysa hep böyle açmazlar oluşturdu. Öyle zorluklar var ki yani işte beş tane çocuk var, beşi de sana bakıyor. Altı tane hayvan var, oradan da para kazanamıyorsun. Şimdi bunları düzeltmenin yolu şu, bir kere bu herkes büyük sıkıntıyı anlatıyor. Bir kere herkesin bankaya borcu var mı? Herkesin faiz borcu var. Ablam diyor ki ‘Çalıştığım, faize gidiyor ve ana parayı ödeyemiyorum bile.’

Şimdi Yeni Parti iktidara geldiğinde, bu bizim programımızda da yazıyor, iktidara geldiğinde çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların banka faiz borçlarını bir seferlik tamamen silecek. Ana parayı da 3 yıla bölecek. Yani faiz baskısında herkes bir kere bir nefes alacak. Ayrıca hiçbir şeyi olmayana, ikinci şans kredisi, ikinci bahar kredisi vereceğiz.

Büyükbaş hayvan verilecek, büyükbaş almak için kredi verilecek, işini çevirmek için. Bir kere daha böyle hani tulumbanın suyu kaçtı ya çıkmıyor. Bir kere bir su dolduracağız ki o tulumbadan bir su çıksın, gençler sonra o tulumbadan çok su akıtır. Tulumbanın suyu kaçtı yani. Onu dolduracağız inşallah.”

“EMEKLİLER BİZİ EN ÇOK DESTEKLEYEN KESİM”

Ardahan’daki kira fiyatlarına da değinen Özel, emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ardahan’da kira ortalaması 18 bin lira, 20 bin lira olmuş. Emekliler bizim en çok üzerinde durduğumuz, bizi de en çok destekleyen kesim.”

Emekli aylıklarının geçmiş yıllara kıyasla alım gücünün gerilediğini savunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Annem şimdi senin halini sana anlatmayayım ama bu iktidar geldiğinde emekli maaşı, 1.5 asgari ücretti. Şimdi asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı 23 bin lira. Bu iktidar geldiğinde emekli maaşını sarrafa götürüp altın aldığında 8 çeyrek altın alıyordu. Doğru mu? 2 çeyrek altın zor alıyorsun şimdi. Bazen alıyorum, altın 11 bin lirayı geçerse alamıyorsun düşünce alıyorsun. (Bir teyzenin dualı su vermesi üzerine) Şimdi teyze sen okudun ya biz bunu üç yudumda içtik.

Allah izniyle, bir güç kuvvet verirse iktidar olursak hepsini düzelteceğiz. Yoksa bu sabah 7.00’de ilkokul öğretmenimle telefonda konuştum, sen yaşta, annemle konuştum.

Biri Manisa’da, biri İzmir’de. Dua ettiler bana ama onları göremedim, geldim senin elinden dualı su içtik. Çok da kötülük yapıyorlar, nasıl daralmıştık. İnşallah senin bu duanla suyunla bu işten çıkacağız.”