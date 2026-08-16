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Kaynak: AA / DHA / İHA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'nde yaptığı konuşmada, cemevlerine ilişkin belediye başkanlarına verdiği talimatla gündem oldu. Özel, "Doğrudan talimatımdır; o anahtar gönül rahatlığıyla Alevilere teslim edilsin" ifadelerini kullandı.

"CEMEVLERİNİN ANAHTARLARI TESLİM EDİLSİN"

Konuşmasında bazı belediyelerde cemevlerinin anahtarlarının belediyelerde tutulduğuna yönelik eleştirilere değinen Özel, hem partisindeki hem de kendisine yakın belediye başkanlarına seslendi.

Cemevlerine hizmet etmenin mülkiyet hakkı doğurmadığını vurgulayan Özel, demokratik şekilde yönetilen Alevi ve Bektaşi kurumlarıyla irtibat kurulmasını ve varsa sorunların çözülerek anahtarların ilgili kurumlara teslim edilmesini istedi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun Hacıbektaş için kaleme aldığı mektubu da okudu.

İmamoğlu mesajında, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, barış, kardeşlik ve adalet öğretisinin insanlığın ortak mirası olduğunu belirterek, şartlar ne olursa olsun doğru yoldan ayrılmayacağını ifade etti.

"CEMEVİ DE İBADETHANEDİR"

Özel konuşmasında Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerine de değinerek, "Cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir" dedi.

Aleviliğin bir kültür değil, bir inanç olduğunu vurgulayan Özel, eşitliğin herkes tarafından hissedildiği bir düzen kurulması gerektiğini belirtti.