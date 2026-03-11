CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2013'deki Gezi olaylarında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BU ÜLKEDE YİTİRDİĞİMİZ TÜM ÇOCUKLAR İÇİN AYNI GÖZYAŞINI DÖKÜYORUZ"

"Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz." diyen Özel, beğeni ve yorum yağan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gezi eylemlerinde biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı aramızdan ayrılışının 12. yılında rahmetle anıyorum.

Bu ülkede yitirdiğimiz tüm çocuklar için aynı gözyaşını döküyoruz. Çocukların ölmediği, adaletin gecikmediği bir ülke borcumuzdur."