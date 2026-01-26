2025 yılında temmuz ayında erken seçim tartışmalarına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, Mahalli İdareler Seçimleri 2029 yılında yapılacak” demişti.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI İÇİN ERKEN SEÇİM GEREKİYOR

Ancak siyasi kulislerde Erdoğan’ın yeniden adaylığı için ya erken seçim ya da anayasa değişikliği gündeme geliyor. Bunlar içerisinde en güçlü olan ise erken seçim için 360 vekil çoğunluğu duruyor.

BAHÇELİ KAPIYI KAPATMIŞTI

Erdoğan’ın yeniden aday olmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli ise erken seçim için kapıyı kapatması dikkat çekmişti. Bahçeli katıldığı bir programda, “erken seçimin mümkün olmadığını" söylemişti. Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE 'ERKEN SEÇİM' YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Bahçeli’nin açıklamalarına dair yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Özel, Bahçeli’nin yanıtına şu yanıtı verdi:

"Şimdi sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, millletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliği dayanamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti'ye erken seçim kapısını aralayan AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor."