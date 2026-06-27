CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında uzlaşma zemini kurulamaması sonrası tabandan artan yeni parti taleplerine Özel açıklama getirdi. Önceliklerinin parti değiştirmek olmadığını belirten Özel, "Gerekirse kayyumu bırakır iktidara yürürüm" dedi.
Özel'in açıklaması şöyle:
İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum, 'İktidar yürüyüşünü bırak, gel benle güreşe tutuş' diyorsa onları orada bırakırım, ben iktidara yürümeye devam ederim" ifadelerini kullandı.