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Kaynak: ANKA

Özgür Özel, tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş ile cezaevinde bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre Özel, Tekirdağ Karatepe Cezaevi'ne giderek Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖSTERİSİ MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da yayımladığı stand-up gösterisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Gösteri, yayımlandıktan sonraki 10 gün içinde 10,5 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşırken, sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı.

Gösteriden bazı bölümlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından çeşitli tartışmalar yaşandı. 26 Haziran'da gösteriye ilişkin bazı X paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran'da gösteride yer alan ifadeler nedeniyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yurt dışında bulunduğu belirtilen Göktaş, 2 Temmuz'da Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kendisine "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasının da yöneltildiği öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Deniz Göktaş, iki suçlamadan tutuklanarak Tekirdağ Karatepe Cezaevi'ne gönderildi.

Özgür Özel'in cezaevindeki ziyareti sosyal medyada da gündem oldu.