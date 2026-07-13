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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasından sonra partililer, belediye önünde adalet nöbetini devam ettiriyor.

Eylemlerin üçüncü gününde seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla birlikte Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi önüne yürüyüş düzenliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, yürüyüş ile ilgili "Siyasi kumpasları Başkent Ankara'mıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz. Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz. Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak!" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

11 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkındaki kararı yurt dışında öğrenen Güner, akşam saatlerinde KKTC'den Ankara'ya uçakla gelerek Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.