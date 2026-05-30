Ankara’da bugün CHP içinde iki farklı tablo dikkat çekti. Parti Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen partililerle bayramlaşırken; Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı’nda destekçileriyle bir araya geldi.

Programa CHP’nin eski genel başkanı Murat Karayalçın ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, konuşmasında Özel’e açık destek vererek partinin vakit kaybetmeden kurultaya gitmesi gerektiğini ifade etti.

"ÜLKESİNİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN"

Sert mesajlar veren Özgür Özel, konuşmasının ardından beraberindeki kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü. Katılımcılara seslenen Özel, "İktidar yürüyüşünü bu meydandan başlatıp tarih yazmaya hazır mısınız? Benimle Anıtkabir’e yürümeye var mısınız? Ülkesini seven arkamdan gelsin" ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu konu CHP’nin kendi iç meselesi değildir. Mesele ne Özgür Özel meselesidir ne de Kemal Kılıçdaroğlu meselesi. Asıl mesele Recep Tayyip Erdoğan ile millet arasındaki meseledir. Bugün elimizde bina da olmayabilir, para da olmayabilir ama siz varsınız."

"BİZ SEÇİLMİŞ CHP’YİZ"

"Bir tarafta kontrol altına alınmış binalar, diğer tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkan milyonlar bulunuyor. Herkes şunu bilsin; CHP’yi 47 yıl sonra yeniden birinci parti yapan kadrolar biziz. AK Parti’yi kuruluşundan bu yana ilk kez sandıkta mağlup eden ekip biziz. Biz kaybetmeyi alışkanlık haline getiren değil, kazanmayı bilen CHP’yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP’yiz."

"AK Parti artık demokratik bir seçimle kazanamayacağını biliyor. Milletin kendilerini istemediğinin farkındalar. Türk milletinin iradesine karşı duranlar, AK Parti’nin mevcut düzenini savunanlardır."

"Bugün saldırı altında olan CHP değil; milletin iktidarı değiştirme iradesidir. Demokratik sistem hedef alınmaktadır. İktidar değişikliği isteyen tüm siyasi partiler ve onların seçmenleri baskı altındadır."

"ELEKTRİĞİ KESTİLER AMA SESİMİZİ KESMEYECEKLER"

"Beklediğimiz oldu, elektriği kestiler. Jeneratör devreye girdi. Ancak sesimizi susturamayacaklar. Bu saldırılar, sabotajlar ve yargı üzerinden yürütülen girişimlerle Türkiye’de iktidara yürüyen değil, iktidara uyum sağlayan bir CHP oluşturmak istiyorlar. Fakat biz iktidar yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz."

"Yerleşik düzenin çarkına çomak soktuk. Kimse bu milleti küçümsemesin, devleti de kendi partisinin düzeni sanmasın. Bu devlet, Türkiye’nin kurucu partisine sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir."

"Bu meydandaki insanların küçük bir kısmı bile orada yok. Bu meydan tarihin kendisidir. Açık söylüyorum; diplomasız Erdoğan, mazbatasız bir genel başkan görmek istiyor. Ancak yargı eliyle CHP’ye mazbatasız bir genel başkan dayatılamaz."

"KİMSE ATANMIŞ BİR YÖNETİM İSTEMİYOR"

"Bu ülkeyi seven ve iktidar değişikliği umudunu taşıyan hiç kimsenin kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Kurultay derhal yapılmalıdır. Hangi delegelerle isteniyorsa yapılsın ama parti seçilmiş bir genel başkana kavuşmalıdır. CHP atamayı kabul etmez. Kimse atanmış bir yönetim istemiyor."

"Bugüne kadar CHP’ye her türlü hakareti eden bazı isimlerin bugün partiye yön vermeye çalışması kabul edilemez. Ömrü boyunca CHP karşıtı bir anlayışı partinin koridorlarına taşımak ve ardından buna teşekkür etmek son derece yanlış bir tutumdur."

"Partinin milletvekili yaptığı bir kişinin, 'Bu süreçte katkılarınız unutulmaz, iyi ki varsınız' diyerek teşekkür etmesi kabul edilebilir değildir. Böyle bir yaklaşım CHP’nin değerleriyle bağdaşmaz."

"MANSUR YAVAŞ BİZİMLE BİRLİKTE"

"Açıkça ifade ediyorum; Mansur Yavaş bizimle birlikte hareket ediyor. Bugüne kadar attığı her adım ve yaptığı her açıklama bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapılacaksa birlikte yapacağız."

"24 Mayıs’ta genel merkezimize yönelik girişim ve buna karşı gösterilen refleks, parti tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. O tarihten önceki dönem farklıdır, sonraki dönem farklı olacaktır."

"TARİHİ YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATIYORUZ"

"Tarihin en büyük dayanışmasına ve kucaklaşmasına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için buradayız. Bize bina değil, yürek gerekiyor. Genel merkezden Meclis’e yaptığımız yürüyüşle eski anlayışları geride bıraktık. AK Parti’nin düzenini ve ona umut bağlayanları geride bıraktık. Hedefimiz iktidardır."

"Bu partiyi içine sıkıştırıldığı cendereden çıkarmak için hukuki, siyasi ve gerekirse bedel ödemeyi göze alan bir mücadeleye hazır mısınız? Tarihi yürüyüşü başlatıyoruz, var mısınız? Bir adım geri atmadan birlikte yürümeye hazır mısınız? Teslim olmamaya var mısınız? Bu meydandan başlayarak iktidar yürüyüşünü başlatıp tarih yazmaya hazır mısınız? Benimle birlikte Anıtkabir’e yürümeye var mısınız? Ülkesini seven arkamdan gelsin."