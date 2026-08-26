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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel mesajında "26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır" ifadelerine yer verdi.

Özel paylaşımında şunları dile getirdi:

"26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."