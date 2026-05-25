CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili, davada mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesinden sonra Genel Merkez'e gerçekleştirilen polis baskını ve yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ARTIK İKİ CHP VAR’

T24'e konuşan CHP Lideri Özgür Özel, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir iş birliği var” sözlerini sarf etti. Özel, "Artık iki CHP var” ifadelerini kullandı.

Özel, "Artık iki CHP var: Atanmış CHP ve SCHP, yani seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız" diyerek, olası baskın seçimde yüzde 60 ile kazanacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası baskın seçime ilişkin ise şunları söyledi:

"Butlanla parti içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz ama baskın seçim ihtimalinden de kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz. O şartlar altında da CHP'nin listesine müdahale olursa... Benim en büyük itirazım şu, şu an CHP'yi kapattı Saray. Nasıl kapattı? Resmen CHP'yi kimin yöneteceğine delegeler değil de sarayın atadığı hakim karar veriyorsa CHP kapanmıştır. Biz CHP'yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz. Yeniden açılış, kurultayda Divan Başkanı'nın sonuçları ilan ettiği andır. O an açılmış olur. Şu an ara dönemdeyiz. Atanmış CHP, seçilmiş CHP. Sandığı getirmek için, yeni bir kuruluş mücadelesi başlattık."

"Ayrı parti kuracak mısınız?" Sorusuna yanıt veren Özel,

"Tam olarak şöyle bir durum var. Aksini duymayı çok isterim. Biz mesela Kemal Bey, uzlaşmak için gelseydi, hızla kurultaya gideceğini beyan etseydi, Kemal beyi zora sokmayacak, bu yaptıklarından sonra toplumda da geri dönüşü olmaz işin ama Kemal bey için en itibarlı, en onarıcı her türlü formüle açık olurduk. O kurultaya kol kola gitmek dahil. Önceki kurultayda devir teslimde şunları söylemiştim, ofis tutacaksanız tutalım, vakıf kuracaksanız arkanızda olalım. Korumaların araçları vs. dahil. Zaten bir sene öncesine kadar biz ödüyorduk. Bir sene önce bir kavga çıkardılar, kendilerindeki araçları da iade ettiler. Parti ekonomik olarak zorda. Hem bizim hem onların korumalarının Ankara'dayken dışarıdan değil tabldottan yemelerini söyledik, yüksek fatura geliyor diye, kavga çıkardılar."