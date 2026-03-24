CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gazeteci Barış Terkoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı yayından sonra FETÖ’cüler başta olmak üzere uğradığı trol saldırısıyla ilgili Gazeteci Barış Terkoğlu’nu aradı. Özgür Özel'in “Bu, muhalefeti içine çekmeye çalışan bir FETÖ operasyonu” değerlendirmesi dikkat çekti.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet'teki bugünkü yazısına göre açıklamalar, sosyal medyada yaşanan tartışmaların boyutunu da gözler önüne serdi.

TROL SALDIRISI İDDİASI GÜNDEMDE

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın yaptığı yayın sonrası sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığı iddia etti. Terkoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili değerlendirmelerin ardından organize bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını duyurdu.

Bu süreçte hedef alınan gazetecilere yönelik hakaret içerikli mesajların arttığı ve linçin kısa sürede büyüdüğü bleirtti.

Barış Terkoğlu, sosyal medyada yaşanan linçin FETÖ bağlantılı hesaplar olduğunu öne sürdü. İddiaya göre bazı hesaplar muhalif kimliğiyle görünürken, organize şekilde yönlendirme yaparak tartışmayı alevlendirdi.

“BU BİR OPERASYON”

CHP lideri Özgür Özel’in, Barış Terkoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı ifadeler dikkat çekti. Özgür Özel, yaşananları doğrudan bir operasyon olarak değerlendirdi ve sürecin muhalefeti hedef aldığını söyledi.

NATO İDDİASI

Barış Terkoğlu’nun yazısındaki NATO iddiaları da dikkat çekti. Barış Terkoğlu, Türkiye’de yeni bir çok uluslu karargah kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu bilginin resmi kaynaklarca da kısmen doğrulandığı ifade edildi.