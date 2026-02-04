MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında erken seçime ilişkin "Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır" sözleriyle kapıyı kapatmasına CHP lider Özgür Özel’den yanıt geldi.

NOW TV canlı yayında açıklamalarda bulunan Özel, Bahçeli’nin sözlerine şu yanıtı verdi:

“Erken seçim için ben Bahçeli’nin yanına gitmem. Çünkü erken seçim onun uzmanlık alanı. Nasıl bir erken seçimde AKP’yi ülkenin başına getirmiş, ülkenin başına dert etmiş ve bugüne kadar yaşanan her şeyden sorumluysa sayın Bahçeli’nin Türkiye’ye bir borcu var.

Bir erken seçim için kendi takdir ettiği zaman söyleyecek. Herhalde tarih önünde büyük günahtan arınmak için günah çıkaracak. AK Parti iktidarına mahkûm ettiği bu millete borcunu, AK Parti’den kurtulmamız için bir inisiyatif kullanarak yerine getirecektir. Erken seçim onun uzmanlık alanı”

Ya bir erken seçim çağrısı yapacak -geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir- ya da Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir”